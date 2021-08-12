Biontech aşısı yan etkileri neler? Üçüncü doz aşısının yan etkisi var mı?

Biontech aşısının yan etkileri, kişiden kişiye göre değişirken Biontech’a dair Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı verilere en büyük yan etkisi, eklem ağrısı ve kas ağrısı olarak gösteriliyor. Corona virüsü aşısında üçüncü doz tartışması devam ederken, İsrail'den umut verici sonuçlar geldi.

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Biontech aşısı yan etkileri son dönemde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Henüz aşı olmamış vatandaşlarda endişe yaratan Biontech aşısı yan etkileri arasında baş ağrısı ve mide bulantısı görülebiliyor. Corona virüsü salgınına karşı çok hızlı ve etkili bir aşılama süreci geçirdikten sonra Delta varyantı ile birlikte zorlanmaya başlayan İsrail'de üçüncü doz aşı ile ilgili çarpıcı sonuçlar geldi.

BİONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ NELER?

Birçok ilaç yan etkilere neden olabilir. Bir yan etki, bir ilaca normal dozlarda alındığında istenmeyen bir tepkidir. Hafif veya şiddetli, geçici veya kalıcı olabilir.

Aşağıda listelenen yan etkiler, bu ilacı alan herkes tarafından görülmez. Yan etkilerden endişe ediyorsanız, bu ilacın risklerini ve faydalarını doktorunuzla görüşün.

Bu ilacı alan kişilerin en az %1'i aşağıdaki yan etkileri bildirmiştir. Bu yan etkilerin çoğu yönetilebilir ve birkaçı zamanla kendi kendine geçebilir.

Bu yan etkileri yaşarsanız ve bunlar ciddi veya rahatsız edici ise doktorunuza danışın.

ishal

eklem ağrısı

kas ağrısı

lenf düğümlerinin şişmesi

yorgunluk

ateş

titreme

baş ağrıları

mide bulantısı

enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme, hassasiyet veya ağrı

kusma

Yan etkilere karşı ne yapılmalı?

Aşıyı, yorgunluk veya baş ağrısı gibi olası yan etkilerle baş etmenin daha kolay olduğu bir zamana ayarlamayı hedefleyebilirsiniz. Örneğin sabah işe giderken sabah erkenden aşı yaptırmak pek mantıklı olmaz. Mümkünse, aşıyı izinli bir günde alabilirsiniz. Enjeksiyon bölgesinde ağrı hissederseniz, reçetesiz satılan ilaçlarla tedavi edebilirsiniz. Bu ilaçlar ayrıca ateş, baş ağrısı, kas veya eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Çok rahatsız edici veya geçmeyen yan etkiler yaşarsanız, bir sağlık uzmanına başvurmalısınız. Şiddetli bir alerjik reaksiyon geliştirdiğinizi düşünüyorsanız, 112'yi aramalı veya acil servise gitmelisiniz.

BİONTECH ÜÇÜNCÜ DOZDA YAN ETKİ VAR MI?

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısının üçüncü dozunu yaşlılar üzerinde kullanmaya başlayan İsrail'de yapılan bir araştırma üçüncü dozun insanlar üzerindeki yan etkisini ortaya çıkardı. 30 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında corona virüsü aşısı olan 4.500 kişinin yaşadığı yan etkileri aktaran araştırmada insanların yüzde 31'i “iğne vurulan yerde bir ağrı ve sızı” hissettiğini söyledi.

Sadece yüzde 0.4'ü nefes almakta zorluk yaşadıklarını söylerken, araştırmada incelenen grubun yüzde 1'i ise aşıdan sonra bir ya da daha fazla yan etki görüldüğü için medikal destek istediğini söyledi.

Araştırmayı inceleyen yetkililerden Ran Balicer, “Bu araştırma üçüncü doz aşının diğer iki doza benzer yan etkiler oluşturduğunu gösteriyor. Bu sonuçlar yan etkilerin çok şiddetli olmadığını gösteriyor ve bağışıklık sağlamanın daha önemli olduğunu ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.