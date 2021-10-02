Biontech mi Sinovac mı daha etkili? 3. doz aşı hangisi olmalı?

3. doz aşı çalışmaları sürerken vatandaşlar Biontech mi Sinovac mı daha etkili merak ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) yapılan Sinovac ile Biontech aşılarının karşılaştırmalı sonuçları açıklandı. 3. doz aşıda antikor üretme düzeylerinde Biontech, Sinovac’a göre üstünlük gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüs salgınında yaşanan yüksek vaka sayıları ve varyantlar neticesinde vatandaşlara 3. doz aşı yapılması kararı geçtiğimiz aylarda alındı. Üçüncü doz aşı için seçim yapmak zorlananlar araştırmalarını sürdüdürken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, Sinovac ile Biontech aşılarının karşılaştırmalı sonuçlarını açıkladı.

BİONTECH Mİ SİNOVAC MI DAHA ETKİLİ?

Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Sinem Akçalı, çalışma sonuçlarını paylaştı. Çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akçalı, antikor üretme düzeylerinde Biontech'in, Sinovac'a göre üstünlük gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

* 3'üncü dozda Sinovac ya da Biontech tercih edenlerde yan etkileri karşılaştırdığımızda enjeksiyon bölgesindeki ağrı Sinovac tercih edenlerde yüzde 30 iken, Biontech tercih edenlerde yüzde 67 olarak tespit edildi.

* Aynı şekilde yorgunluk semptomu Sinovac'ta yüzde 15 iken Biontech'te yaklaşık 2 katı yüzde 36'ydı. Ayrıca Biontech'te baş ağrısı yan etkisini 3'üncü dozdan sonra Sinovac'a göre daha fazla görüldüğünü tespit ettik.

* 2 aşının ortalama oluşturduğu antikor değerlerine baktığımızda Sinovac tercih edenlerde ortalama antikor düzeyi 32 üniteyken, Biontech tercih edenlerde bunun 145 ünite olduğunu gördük. Burada yine iki değer arasında belirgin bir fark olduğunu görüyoruz.

* Saptayamayacak kadar 150'nin üzeri dediğimiz antikor değerleri, Sinovac olan grupta yüzde 8 iken, Biontech olanlarda bu oran yüzde 95'ti. Bu da çalışmanın en çarpıcı bulgularından bir tanesiydi.

“3'ÜNCÜ DOZ AŞILAMANIN NE KADAR YERİNDE BİR KARAR OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Araştırmada corona virüsüne yakalanan ve 3'üncü aşısını yaptıran 44 sağlık çalışanı hastalığı ayakta geçirdiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Akçalı, şöyle konuştu:

* 1 Temmuz ile 24 Eylül tarihleri arasında hastanede 44 sağlık çalışanının Covid-19'a yakalandığını tespit ettik. Bu 44 kişinin hiçbiri hastalığı ağır bir şekilde geçirmemiştir. Evde hafif bulgularla hastalığı geçirmiştir.

* Sadece 2 doz Sinovac olanlarda antikor koruyuculuk düzeyi 2'nci aşıdan sonra üçüncü ayda yüzde 56'ya düşmüştü. Bu bulgu da aslında bize 3'üncü doz aşılamanın ne kadar yerinde bir karar olduğunu göstermektedir.

* Üçüncü doz aşı tercihi ne olursa olsun 3 doz aşı olan bireylerin tümü etkili antikor düzeylerine ulaşmıştır. Bu da üçüncü aşıyı olan bireyler için güzel bir bulgu.

* Ancak 3'üncü doz aşıda uygulanan Biontech, Sinovac aşısına göre koruyuculukta gerek antikor düzeyi gerek hastalanma durumu açısından belirgin üstünlük göstermiştir. DHA