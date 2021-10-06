Bir ay önce kızı, şimdi de kendi corona yüzünden öldü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir ay önce kızı Aydan Durak'ı (39) corona virüsü yüzünden hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Babacan Durak da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

Mehmet SERBES

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Karaisalı ilçesinde 1999-2004 ve 2009-2014 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Babacan Durak’ın yaklaşık 2 ay önce yaptırdığı corona virüsü testi pozitif çıktı. Kentteki bir hastanede tedavi altına alınan Durak, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alındı. Durak, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası olan Durak’ın ölümü ilçede büyük üzüntü yarattı.

Babacan Durak’ın kızı Aydan Durak’ın (39) da yaklaşık bir ay önce corona virüsünden yaşamını yitirdiği belirtildi.