Bir sosisli sandviç yemek, yaşamdan 35 dakika çalıyor

Araştırmacılar, Amerikalıların daha sağlıklı ve çevresel açıdan daha istikrarlı diyetler elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir beslenme endeksi yayınladı. Endeks, işlenmiş etler ve şekerli içecekler gibi gıdaları yaşamdan kaybettirdikleri dakikalara göre sıraladı.

Sozcu.com.tr

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Araştırmada yer verilen gıdalar, kaybedilen 74 dakika ile porsiyon başına kazanılan 80 dakika arasında değişiyor. Şekerli içecekler, sosisli sandviçler, hamburgerler ve kahvaltı sandviçleri, kaybedilen sağlıklı yaşam dakikalarının çoğuyla bağlantılıyken; meyveler, nişastalı olmayan ve karışık sebzeler, yemeye hazır tahıllar ve pişmiş tahıllar en kazanç olarak dönüyor.

Araştırmacılar, daha spesifik olarak 85 gramlık bir porsiyon tavuk kanadı tüketmenin, sodyum ve zararlı trans yağ asitleri nedeniyle 3,3 dakika yaşam kaybına neden olduğunu, bir dana sosisli sandviçin yaklaşık 36 dakika kayıpla sonuçlandığını buldular.

Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu, Çevre Sağlığı Bilimleri Departmanı’ndan araştırmacılar, yeni geliştirilen Sağlık Beslenme Endeksi’ni detaylandırarak, 2016 GBD çalışmasının diyet risk bileşenleri ve belirli gıdalarla bağlantılı zararlı etkilerine dayanan bulguları Nature dergisinde yayınladılar.

Çalışmada şu satırlara yer verildi: “Sağlıklı veya sürdürülebilir diyetleri araştıran önceki çalışmalar, genellikle bitki bazlı ve hayvan bazlı gıdalara indirgedi. Bitki bazlı gıdaların genellikle daha iyi performans gösterdiğini bulmamıza rağmen, hem bitki bazlı hem de hayvan bazlı gıdalarda bu tür genelleştirilmiş çıkarımlar garanti edilmeden önce kabul edilmesi gereken önemli farklılıklar var.”

Araştırmacılar ayrıca gıdaları beslenme ve çevresel etkilere ve küresel ısınmaya göre de sınıflandırdı. Sağlıklı, çevresel açıdan sürdürülebilir gıdalar arasında fındık, meyveler, sebzeler, baklagiller, kepekli tahıllar ve bazı deniz ürünleri bulunurken, besin değeri düşük ve yüksek çevresel etkilere (yani sera gazı emisyonları) bağlı üretime sahip gıdalar içinde ise sığır eti, işlenmiş et, domuz ve kuzu eti, peynir yer alıyor.

Son olarak araştırmacılar, sığır ve işlenmiş etten alınan günlük kalori tüketiminin yüzde 10’unu meyveler, sebzeler, kabuklu yemişler, baklagiller ve bazı deniz ürünleriyle değiştirmenin önemli sağlık yararları elde edebileceğini buldular.

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