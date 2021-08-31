Bu nasıl sorumsuzluk! Coronalı olduğu halde başkasının HES koduyla otobüse bindi

Bodrum’dan İstanbul’a gitmek üzere başkasının HES kodu ile bilet alan ve yolculuğa çıkan coronalı M. Z. T.'nin bindiği otobüs ihbar üzerine polis tarafından Aydın Söke'de durdurdu. Gözaltına alınan M.Z.T'ye 3 bin 150 TL ceza yazılıp, bir yurtta karantinaya gönderildi. Otobüsteki yolculara ise temaslı olarak evlerinde karantina uygulanacak.

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Bodrum'dan İstanbul'a gitmek üzere başkasının HES kodu ile bilet alan ve yolculuğa çıkan M.Z.T.‘nin Covid-19 hastası olduğunun ihbar edilmesi üzerine, polis ekipleri otobüsü Aydın’ın Söke Otobüs Garajında otobüsü ablukaya aldı. Yolcuların tek tek HES kontrolünü yapan ekipler, M.Z.T.'nin testinin pozitif olduğunu ve karantinada olması gerektiğini belirledi.

CEZA VE KARANTİNA

HES kodu taraması sonucu karantinada olması gerektiği belirlenen M.Z.T.'ye 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Ardından karantina süresini tamamlamak üzere karantina için ayrılmış Germencik KYK Yurdu'na gönderildi.

M. Z. T.'ye büyük tepki gösteren otobüsteki yolcular ise temaslı olarak evlerinde karantinaya gönderildi. Otobüs ise Söke Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

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