Bursa’daki huzurevinde 11 kişi coronaya yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde Ülker Aktar Huzurevi'nde aşıları tam olan 10'u yaşlı biri personel 11 kişinin corona virüse yakalandığı öğrenildi.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın İznik ilçesinde Huzurevinde kalan ve aşıları tam olan 10’u yaşlı biri personel 11 kişi corona virüs testi pozitif çıktı.

4’Ü HASTANEYE KALDIRILDI

Hafta sonu yapılan ziyaretçilerden corona virüsü bulaştığı tahmin edilen 10 yaşlı vatandaştan 4’ünün hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

AŞILARI TAM ÇIKTI

Ülker Aktar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi dezenfekte edilirken, temaslı olan personelin evlerinde tedbir amaçlı karantinada olduğu, huzurevinde kalan yaşlıların da 3. doz aşılarının tam olduğu öğrenildi.