CHP’li Kasap: Grip aşısı yokluğundan ölenlerin sorumluluğu kime ait?

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, piyasada grip aşısı bulunamamasını Meclise taşıdı. Kasap, TBMM'nde yaptığı konuşmasında risk grubunda olup grip aşısı bulamadığı için vurulamayan ve ölenlerin sorumluluğunun kime ait olduğunu sordu.

Kemal ATLAN

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CHP’li Kasap şunları söyledi:

* Salgın sayısı ve vefat eden sayısı her geçen gün artıyor. Salgın aşılaması için neredeyse durma noktasına gelen bu dönemde, bakanlığın halkı ikna etmek için bir girişimi yok, ciddi bir girişimi yok. Öte taraftan grip aşısı tüm Türkiye’de yok.

* Risk grubundaki hastalar grip aşısına ulaşamıyor, büyük tehdit altında. Bu yönetememe, bu beceriksizliği, bu öngörüsüzlüğü corona virüs aşı temininde geçtiğimiz yıl yaşamıştık. Şimdi de grip aşısında yaşıyoruz. Grip aşısı yaptıramadığı için risk grubunda olup ölenlerin sorumluluğu kime aittir?

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