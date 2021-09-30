Çin karantina tesisi kuruyor: Yemeği robotlar verecek

Corona virüsü ile mücadele kapsamında yeni önlemler alan Çin, sıfır Covid politikasını sertleştirdi. Çin'in Guangzhou kentinde 5 bin odalık bir tesis inşa edildi. Birçok açıdan bir ilki barındıran tesiste robotların üç öğün yemek servisi yapacağı belirtildi.

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Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler sınırları yeniden açıp corona virüsü kısıtlamalarını gevşetirken, Pekin sıfır Covid stratejisinde yeni bir atağa geçti. Ülkede, 260 milyon dolara yapılan 5 bin odalı karantina tesisisin önümüzdeki günlerde açılacağı açıklandı. Geleneksel Çin tarzı gri çatılı üç katlı binalardan oluşan devasa kompleksin 46 futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayıldığı belirtilirken, inşasının üç aydan kısa bir süre aldığı bildirildi.

Çin, karantina alanlarını şehirden ayırmak için böyle bir yöntem izliyor. Ülkedeki karantina otellerinin yerine geçecek tesis, yurtdışından gelen yolculara hizmet verecek.

ROBOTLAR YEMEK GETİRECEK

Yolcuların doğrudan havaalanından otobüslerle karantina merkezine taşınacağı ve en az iki hafta süreyle burada kalacakları belirtildi. Odalarda görüntülü sohbet etmeyi uygun kılan kameralardan yer alırken, yapay zeka ile hastanın sürekli ateşi izleniyor, durumu kontrol ediliyor. Öte yandan, karantina merkezinde yemek servislerinin robotlar tarafından yapılması da planlanıyor. Böylelikle en az şekilde temas sağlanması hedefleniyor.

Dış İlişkiler Konseyi’nde küresel sağlık alanında kıdemli bir araştırmacı olan Yanzhong Huang, “Burası tartışmasız dünyadaki en modern karantina merkezi. Çok yüksek teknoloji ve çok sofistike malzemeler kullanılıyor” dedi.

Resmi olarak Guangzhou Uluslararası Sağlık İstasyonu olarak adlandırılan karantina tesisi Çin'de türünün ilk örneği olarak öne çıkıyor. Huang, “Bu sadece geçici bir önlem değil. Çinli liderler bu pandeminin sona ermesinin biraz zaman alacağı ve ülke sınırlarının bu şekilde denetlenebileceği görüşünde. Bu gibi tesisler sıfır tolerans stratejisini kurumsallaştırmanın bir yolu olarak hizmet ediyor” ifadelerinde bulundu.

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