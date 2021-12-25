Cinsel yolla bulaşan hastalık ortaya çıktı: Antibiyotiğe dayanıklı bakteri paniği yaşanıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da 20'li yaşların başındaki bir erkekte cinsel yolla bulaşan ve çok nadir görülen bir bel soğukluğu tespit edildi. Cinsel yolla bulaşan bakterinin antibiyotiklere dayanıklı olduğu ve yayılma ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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İngiliz medyasında yer alan haberlerde, çok nadir görülen ve antibiyotiklere karşı dayanıklı çok nadir bir bel soğukluğu bakterisinin tespit edildiği aktarıldı.

Başkent Londra’da yaşayan ve 20’li yaşlarının başında olan heteroseksüel bir adamda bel soğukluğu tespit edildiğini yazan İngiliz basını, bu bakterinin antibiyotiklere dayanıklı olduğunu ve çok nadiren görüldüğünü duyurdu.

Cinsel yolla bulaşan bu bakterinin özellikle Asya-Pasifik bölgelerinde bulunan Neisseria gonorrehoeae olduğunu ve bunun kısaca gonokok olarak bilindiğini de belirten yetkililer kamuoyuna çağrıda bulundu.

İNGİLİZ SAĞLIK KURUMUNDAN UYARI

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı, “Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı kendinizi koruyun ve önlemlerinizi alın” açıklamasını yaptı. Kurumun cinsel yolla bulaşan hastalıklar bölüm başkanı Dr. Katy Sinka, “Bel soğukluğunun bu türünün Birleşik Krallık’ta görülmesi, antibiyotiklere dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili önemli bir hatırlatma sağladı. Eğer rahatsızsanız kontrol yaptırın” ifadesini kullandı.

İngiliz Daily Star gazetesi, hastalanan adamın yoğun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuştuğunu yazdı. Bu hastalığın semptomları olarak vajina ve penisten koyu yeşil ya da sarı akıntı, rektumda rahatsızlık ve idrar sırasında acı gösteriliyor. Öte yandan karın ağrısının da görüldüğü aktarıldı.

Doktorlar bel soğukluğunun tedavi edilmemesi durumunda uzun vadede çok ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebileceğini aktardı.