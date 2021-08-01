Çocuklu aileler için tatil rehberi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meltem Uğraş SÖZCÜ HaftaSonu’na anlattı. Uğraş, ‘Pandeminin devam ettiği bugünlerde çocuğunuzun sağlığını riske atmadan keyifli bir tatil geçirmeniz mümkün’ dedi. İşte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar…

NAZAN DOĞANER HALICI

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Bir buçuk yıldır devam eden pandemi sürecinde normalleşmeyle birlikte tatil planları yapılmaya başladı. Ancak uzmanlar maske-mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulması, aşı yaptırılmadan tatile çıkılmaması uyarısı yaparken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Meltem Uğraş, çocuklu aileler için önerilerde bulundu.

YAKINMANIZ VARSA ÖNCE TEST YAPTIRIN

Covid-19 pandemisinin ikinci yılında aşıların ve tedavi seçeneklerinin yaygınlaşması ile bu sene yaz tatiline gitmeyi düşünür olduk. Yine de tatile gitmeden önce yaşı uygun olanların aşılarını olmalarını, tatil öncesi son günlerde Covid-19 hastalığı veya benzeri yakınmaları olanların gerekirse test yaptırıp hasta olmadıklarını doğrulayıp tatile gitmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından çok önemlidir.

SAKiN YERLERi TERCiH EDiN

Bu yıl tatilde en fazla dikkat etmemiz gereken konuların başında maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymak gelmektedir. Gidilecek yere toplu taşıma araçları yerine mümkünse özel araçla gitmek daha uygundur. Böylelikle ailece virüs kapma riski azalmaktadır. Tatil için kalabalık yerler yerine daha az insanın olabileceği sakin yerleri tercih edilmesinde fayda vardır.

Tatilinizi bir işletmede geçirecekseniz, rezervasyon yaptırmadan önce konaklayacağınız yerin bebek/çocuk dostu olup olmadığını sormayı ihmal etmeyin.

İLAÇLARI UNUTMAYIN

Tatil için gidilecek otele karar verildikten sonra yola çıkmadan önce bebek/çocuğun rutinde kullandığı ilaçlar varsa mutlaka alınmalıdır. Bebek için kullandığı mama (kırılma, dökülme, kaybolma ihtimaline karşı) ihtiyaçtan biraz daha fazla alınmalıdır. Çocuklu tatillerde çocukların alerjileri varsa bu konuda bazı ilaçları hazırda bulundurmak iyi olacaktır. Yine böcek sinek ısırıklarına karşı bir krem/merhem, olası ateş gibi bir durum için ateş düşürücü şurup/fitil alınması iyi olacaktır. Muhtemel küçük kazalar için yara bandı, sargı bezi gibi tedariklerin yapılması uygundur.

AÇIK BÜFELERE DiKKAT EDiN

Yaz aylarında ishalde artış gözlenmektedir. Bu nedenle çocukların içtikleri suya, yedikleri yemeklere ve el temizliklerine özen göstermesi çok önemlidir. Pişmemiş veya az pişmiş gıdalar, iyi yıkanmamış meyve ve sebzeler ishal için en tehlikeli gıdalardandır.

GÜNEŞTEN KORUYUN

Bebeğinizi ve çocuğunuzu güneşin zararlı ışınlarından korumak uzun dönem yan etkileri nedeniyle çok önemlidir. Bunun için bebek ve çocuklar için hazırlanmış yüksek faktörlü güneş kremi kullanılması gerekmektedir. Güneş kremi 6 aydan büyük çocuklara önerilmektedir. Faktör olarak 30 faktör ve üstünün kullanımı uygundur. Güneş kremi güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce sürülüp 2 saatte bir tekrarlanması uygundur.

Bebek ve çocuklar deniz kenarında oynarken şapka, uzun kollu deniz giysileri gibi önlemler alınması uygundur. Güneş ışınlarının dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalınmaması çocukların sağlıları açısından önemlidir. Uzun süre deniz ve güneşte kalmak ciddi sıvı kayıplarına nenden olacağından sık sık su içirilmesi de unutulmamalıdır.

HAVUZ YERiNE DENiZi TERCiH EDiN

Özellikle bu pandemi sürecinde kalabalık ve ortak kullanılan havuzlar yerine çok kalabalık olmayan denizin tercih edilmesi daha güvenli olacaktır.