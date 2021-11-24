Corona aşısı ‘Uzun Covid’ riskini yüzde 50 düşürüyor

Yapılan araştırmalar corona virüsü aşısının 'Uzun Covid'e karşı riski yüzde 50 düşürdüğünü öne sürse de, uzmanlar bu vakaların tespit edilmesinin güç olduğuna dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, worldometers’ın verilerine göre 259 milyondan fazla insana bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hastalığın uzun dönemli etkileri ise hâlâ araştırma konusu.

Uzmanların ‘Uzun Covid’ adını verdiği durumda hafıza problemlerinden nefes darlığına, kas ağrılarından koku ve tat kaybına kadar pek çok semptom, corona virüsünü atlattıktan sonra dahi aylarca sürebiliyor.

İngiltere merkezli bilim dergisi Nature, uzmanların ‘Uzun Covid’le ilgili görüş ve çalışmalarını derledi. Dergiye konuşan New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nden fizyoterapist David Putrino, 1600 ‘Uzun Covid’ hastası olduğunu ve bekleme listesinde daha fazla kişi bulunduğunu söyledi.

AŞISIZLARDA DAHA SIK



Haberde, aşının corona virüsüne yakalanma riskini düşürdüğü için ilk aşamada ‘Uzun Covid’e karşı da benzer etkisi olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalarda aşının, corona virüsüne yakalanan kişilerde uzun süreli semptomlara karşı riski yüzde 50 azalttığı ifade ediliyor. Bu durumu yorumlayan Dr. Putrino, “Uzun süreli semptomlar aşısız kişilerde daha sık görülüyor. Ancak aşılılarda da karşımıza çıkabiliyor” dedi.

TAHMİN ETMEK GÜÇ



Southampton Üniversitesi’nden Nisreen Alwan ise, ‘Uzun Covid’in tespit edilmesinin zorluğuna dikkat çekti. Aşı olan kişilerin corona virüsüne yakalandığında semptomların hafif ya da hiç görülmeyebildiğini hatırlatan Alwan, “İlerleyen süreçte ne kadar ‘Uzun Covid’ vakası olduğunu tahmin etmek güç. Bu durumun aşılamadan ne kadar zaman sonra ortaya çıktığını ve ne kadar sürdüğünü bilmemiz gerek” ifadelerini kullandı.

ÇOK FAZLA İNSAN GÖZDEN KAÇACAK



Asemptomatik kişilerin Covid-19 testi yaptırmama ihtimaline vurgu yapan İsveç’in Karolinska Enstitüsü’nden Peter Brodin ise, “Aşılandıktan sonra ne kadar insanın uzun süreli semptomları olduğunu tespit etmek çok zor. Çok fazla insanı gözden kaçıracağız” dedi.