Corona tedavisinde tarihi geçmiş ilaç kullanılıyor iddiası

Corona virüs tedavisinde tarihi geçmiş ilaçlar kullanılıyor iddialarına bir yenisi daha katıldı. Samsun'da bir vatandaş kendisine verilen ilacın üzerinde yer alan etiketi kaldırdığında tarihinin geçmiş olduğunu gördü.

İlacın üzerine yapıştırılan son kullanma tarihi 11 Kasım 2022 iken, altından çıkan son kullanma tarihinin ise Mayıs 2021 olduğu ortaya çıktı. Başka bir görüntüde de ilacın son kullanma tarihi bir vatandaş tarafından video ile ifşa edildi.

“BAKANLIK AYLARDIR İDDİALARI CEVAPLAMIYOR”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı'nın corona olmayan temaslı ve şüpheli hastalara verilmesi için doktor ve hastanelere talimat verildiğini ileri sürdü.

Adıgüzel konuyla ilgili Mart ayında Sağlık Bakanlığına soru önergesi verdiğini ancak bakanlığın aradan geçen zaman içinde cevap vermediğini söyledi. Adıgüzel ilacın süresi dolmasına rağmen son kullanma tarihinin değiştirildiğini ve çok sayıda şikayetler olduğunu dile getirdi.

“İLAÇ GÜNCELLEME İŞLEMİ YAPILMAKTADIR”

İddialarla ilgili açıklama yapan Samsun Sağlık il Müdürlüğü, corona virüsü hastalarına verilen ilaçların tarihinin geçmediğini ileri sürdü.

Açıklamada “Ülkemizde corona virüsü tedavisinde kullanılan ilaçların ruhsatlandırması ve miat belirleme süreçleri Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılmaktadır. İlk kez ruhsat alan ürünlerde bu süre 3 (üç) ay olarak belirlenmektedir.

Bu şekilde kısa raf ömrü ile ruhsat verilmesi rutin bir uygulama olup, ürünlerin raf ömürleri, sunulan stabilite (kararlılık) verileri doğrultusunda güncellenebilmektedir.

İlgili ürün için süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerekli stabilite testleri yapıldıktan sonra tespit edilen yeni raf ömürleriyle belirtilen süreler içinde kullanılmaya devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

“TAMAMEN BİLİMSEL”

Sağlık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ayrıca yapılan işlemin tamamen bilimsel veriler ile yapıldığı ileri sürüldüğü belirtilerek,

“Bu tamamen bilimsel veriler ışığında Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen bir işlemdir. Corona virüste kullanılan ilaçlar bakanlığımız tarafından gönderilmekte, ilaç miat süreleri parti parti takip edilmekte, bu ilaç gruplarına ait testler de dönemsel olarak büyük bir özenle yapılmaktadır.

Bu çalışmaların sonucunda da zaman zaman ilaç miat tarihlerinde güncellemeler yapılmaktadır. İlaçların miat güncelleme işleminde kesinlikle bir hata bulunmamakta olup, konu tamamen bakanlığımızın kontrolü altında gerçekleşmektedir.

Son kullanma tarihi geçmiş, etkinliği olmayan bir ilacın hastalarımıza verilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir” denilerek vatandaşların kendilerine verilen ilaçları gönül rahatlığı kullanabilecekleri ileri sürüldü.