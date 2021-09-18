‘Corona virüs havada daha hızlı yayılır hale geldi’

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, corona virüsün Alfa varyantının havadan bulaşma oranının virüsün orijinal haline oranla 18 kat dazla olduğunu açıkladı. Uzmanlar, Delta varyantının Alfa'dan da ileri seviyede olduğunu belirtirken, maske uyarılarını yineledi.

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ABD’de yer alan Maryland Üniversitesi’nde uzmanlar yaptıkları yeni bir araştırma ile, corona virüsün yeni varyantlarının orijinal virüse göre hava yoluyla 18 kat daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, corona virüsün yeni varyantlar sayesinde hava yoluyla yayılmak için daha gelişmiş bir hale geldiğini söylüyor. Özellikle Ocak ayında tüm dünyada etkisini gösteren Alfa varyantının hava yoluyla bulaşma oranının 18 kat fazla olduğu belirtiliyor. Maryland Üniversitesi’nden araştırmacılara göre, Delta varyantı için de benzer bulgular geçerli. Araştırmayı yürüten ekibin başında yer alan Dr Don Milton, ‘varyantlar geliştikçe virüsün havadaki yayılım oranı gelişiyor’ dedi.

MASKE TAKANLARDA ORAN YARIYA DÜŞÜYOR

Araştırmada ayrıca, kumaş veya cerrahi maskelerin havadaki bulaşıcılığın artmasına rağmen, bu ihtimali yarıya düşürdüğü de ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, ülkelerin corona virüse karşı daha ‘gevşek politikalar’a yöneldiğini belirtirken, maske ve sosyal mesafenin öneminin hala geçerliliğini sürdürdüğünü vurguluyor.

Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar havada dolaşan Alfa seviyelerinin, Covid’in önceki sürümlerinden hala 18 kat daha yüksek olduğunu ortaya çıkarırken, maske takan kişilerin virüsü yüzde 48 daha az soluduğunu ortaya çıkardılar.

Uzmanlar, özellikle yüz yüze eğitimin başladığı şu günlerde, okul sınıflarındaki havayla ilgili de uyardı. Özellikle varyant virüslerin bulaşıcılığı konusunda uyarılarda bulundu.

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