Corona virüsü atlatanların kanlarında bulundu! Uzun Covid-19 vakalarının sebebi olabilir

Güney Afrika'daki Stellenbosch Üniversitesi'nde bilim insanları olası tedavi yöntemlerinin önünü açan bir buluşa imza attı. Buna göre, uzun Covid-19 vakalarına insanların kanlarında sıkışıp kalan aşırı küçük pıhtıların neden olabileceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları, uzun Covid-19 vakalarına, ilk enfeksiyonu temizledikten haftalar sonra insanların kanında “sıkışmış” aşırı küçük pıhtıların neden olabileceğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada, uzun süre corona virüsüne yakalanan hastaların kan dolaşımına hapsolmuş büyük miktarda inflamatuar moleküle sahip olduğu belirlendi.

Bu inflamatuar moleküllerin vücudun oksijen ve hayati besinleri dağıtma yeteneğini bozma potansiyeline sahip oldukları ortaya çıkarıldı. Bu durumun, uzun süreli Covid-19 vakalarında yorgunluk, baş ağrısı ve nefes alma gibi en yaygın semptomlara neden olabileceği belirtildi.

Keşfi yapan Güney Afrikalı araştırmacı Profesör Resia Pretorius, mikro pıhtıların uzun süreli Covid-19’un nedeni veya katkıda bulunan birkaç faktörden biri olabileceğini söyledi. Profesör Pretorius, uzun süre Covid-19 atlatmış 11 kişiden ve 13 sağlıklı bireyden alınan kan örneklerini karşılaştırdı. Araştırma sonunda, uzun corona virüsü vakalarındaki kan örneklerinde, mikro pıhtılarda hapsolmuş çeşitli inflamatuar moleküllerin yüksek seviyelerde olduğu ortaya çıktı. Yakalanan moleküllerin bazılarının fibrinojen gibi pıhtılaşma proteinleri içerdiği belirlendi.

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