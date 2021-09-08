Corona virüsün tetiklediği hastalıklar: HIV, Tüberküloz, Sıtma

İsviçre merkezli bir yardım kuruluşu tarafından yapılan yeni bir araştırma, corona virüsün özellikle yoksul ülkelerde sağlık sistemi üzerindeki etkisini ortaya koydu. Buna göre, ülkelerin sağlık sistemlerinde corona virüs salgınının neden olduğu aksaklıklar nedeniyle tüberküloz, AIDS ve sıtma vakalarında artış bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, özellikle yoksul ve yardıma ihtiyaç duyan ülkelerde farklı hastalıkların baş göstermesine neden oluyor. Cenevre merkezli Global Fund (AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Savaşta Küresel Fon) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, korkutucu gerçeği ortaya çıkardı.

Rapor, yoksul ülkelerin sağlık sistemlerinde corona virüs salgınının neden olduğu aksaklıklar nedeniyle yüz binlerce kişinin tüberküloz, AIDS ve sıtma yüzünden ölebileceğini açıkladı.

HASTALIKLARIN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Özellikle Afrika ülkeleri ve Hindistan’da kliniklerin ve doktorların corona virüs için konuşlandırıldığı ifade edilen raporda, bu durumun sağlık sisteminde ciddi sorunlara yol açtığı ve hastalıkların önünü açtığı ifade edildi.

Yardım fonunun yöneticisi Peter Sands Reuters’a yaptığı açıklamada tüberküloz ve AİDS’den kaynaklı ölümlerin Covid-19’dan çok daha yüksek olacağını belirterek, “2020’de 2019’a göre yaklaşık bir milyon daha az insan tüberküloz tedavisi gördü ve korkarım bu kaçınılmaz olarak yüz binlerce insanın öleceği anlamına geliyor” dedi.

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