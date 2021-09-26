Corona virüsüne iyi geldiği iddia edilen ilaç zehirliyor

ABD'de corona virüsüne inanmayanlar ve aşıya karşı olanlar tarafından virüse karşı iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilaç ülkede kriz yarattı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınıyla ilgili yanlış bilgilerin çok yaygın olduğu ABD’de parazit öldürücü ilaç Ivermectin ülkeyi karıştırmaya devam ediyor.

Henüz bilimsel olarak corona virüsüne karşı etkisi doğrulanmayan Ivermectin isimli ilacın ülkede belirli kesimler tarafından çok yoğun bir şekilde kullanıldığı açıklandı. Resmi verileri inceleyen uzmanlar, “Aşırı doz Ivermectin alarak zehirlenenlerin sayısı iki katına çıktı” açıklamasını yaptı.

Yetkililer sadece bu yıl içerisinde Covid-19’un etkisini azaltmak için aşırı dozda Ivermectin tüketenlerin zehirlenerek öldüğünü duyurdu. Financial Times, 2020 yılında 23 kişinin yaşamını yitirdiğini aktarırken, yetkililer corona virüsü salgınından ölenlerin bazılarının aşırı dozda Ivermectin’den öldüğünü tahmin ediyor.

NORMALDE ATLARDA KULLANILIYOR

Normalde atlardaki paraziti yok etmek için kullanılan Ivermectin, nadir durumlarda insanlar tarafından da düşük dozlarda kullanılabiliyor. Ivermectin’in aşırı dozunda koma, halüsinasyon görme, baş dönmesi ve sinir sisteminin bozulması gibi belirtiler gözüküyor.

Ülke genelinde Ivermectin kullanımının artmasıyla birlikte ABD Gıda ve İlaç Dairesi geçen ay bir tweet paylaşmıştı. Paylaşımda, “Siz bir at değilsiniz. Siz bir inek değilsiniz. Gerçekten, kullanmayı bırakın” açıklamasını yaptı.

İlaç üzerinde yapılan ilk test sonuçları Ivermectin’in bazı Covid-19 hastalarında ölüm oranını azalttığını ortaya koysa da ABD Gıda ve İlaç Dairesi, şu an elde edilen verilerin virüsün tedavisinde kullanılıp kullanılmayacağına dair kesin bir karar verilmeyeceğini duyurdu. Yetkililer şu an bu ilacı Covid-19’un tedavisinde kullanımına onay vermiyor.

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