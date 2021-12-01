Corona virüsünü ağır geçirenlerde 1 yıl içinde ölüm riski iki kat artıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, corona virüsünü ağır geçiren hastalarda takip eden 1 yıl içinde ölüm riskinin, hastalanmamış ya da hafif atlatan kişilere oranla iki kat arttığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, worldometers'ın verilerine göre 263 milyondan fazla insana bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5.2 milyonu aşarken, hastalığın uzun dönemli etkileri ise araştırılıyor.

ABD’nin Florida Üniversitesi uzmanları, 13 bin 638 corona virüsü hastasının verilerini mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda corona virüsünü ağır geçiren kişilerde, hastalığın yarattığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetme riskinin bir yıl içinde, hastalığı hafif geçiren ya da hiç geçirmemiş kişilere oranla iki kat arttığı tespit edildi.

Araştırmanın başında yer alan Prof. Dr. Arch Mainous, corona virüsü aşılarının bu çalışmayla beraber öneminin bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade etti.