Coronavirüse karşı beslenme rehberi

Covid-19'dan korunmada maske-mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra güçlü bir bağışıklık için beslenme tarzı da bir o kadar önemli. “İhtiyacımız olan vitamin, mineral, diyet lifi, elzem yağ asitleri, protein, antioksidan ve çok daha fazlasını alabilmek için çeşitli beslenmemiz şart. Tabii bu arada şekeri, tuzu ve yağı ölçülü tüketmeyi unutmamalıyız” diyen Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, önerilerini şöyle sıraladı…

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İşte vücut direncinizi artırmak için sağlıklı beslenmenin püf noktaları:

– Mevsimine göre sebze-meyve, kuru baklagiller (nohut, mercimek, fasulye), taze kuruyemişler, tam tahıllar (bulgur, karabuğday, mısır, darı, yulaf, kahverengi pirinç, patates, tatlı patates), hayvansal kaynaklı besinleri (et, balık, hindi, tavuk, yumurta, süt) yeterli ve dengeli şekilde tüketin.

– Günde 2 kase kadar meyve yaklaşık 4 porsiyon, 2,5 kase sebze yaklaşık 5 porsiyon, 180 gr tam tahıl ve 160 gr et çeşitleri ve/veya kuru baklagil tüketin. Haftada 1-2 kez kırmızı et, 2-3 kez balık, 2-3 kez hindi-tavuk eti tüketin.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

– Atıştırmalık olarak, yüksek yağ, şeker ve tuz içeren seçenekler yerine çiğ sebzeleri (alabaş, havuç, turp, renkli biberler, tere, roka, maydanoz gibi) ve meyveleri (mandalina, elma, portakal, nar) tercih edin.

– Vitamin kaybına karşı yemekleri mümkün olduğu kadar az pişirin.

BİTKİSEL SÜTLERİ DE DENEYİN

– Süt ve süt ürünlerinde yağı azaltılmışları tercih edin. Badem sütü, yulaf sütü gibi bitkisel süt seçeneklerini de deneyin.

– Dondurulmuş, işlenmiş, margarin ve şeker içeriği yüksek olabilen ürünleri sağlıklı alternatifleri ile değiştirin.

– Tuz alımınızı günlük 5 gramdan az tutun. Şarküteri, pizza, hamburger, soslar, peynir, konserve, turşu, et suyu tabletler ve tuzlanmış kuruyemişlerin sodyum içeriği yüksektir.

SUYA AROMA KATIN

– Her gün mutlaka 8-10 bardak su için. Su, vücut ısınızı ayarlar, eklemleri yağlayıp esnekliğini destekler, kandaki bileşiklerle besin öğelerini taşır ve oluşan zararlı atıkları vücuttan uzaklaştırır. İçmekte zorlanıyorsanız, bir sürahi suyun içine sevdiğiniz meyve çeşitlerini ekleyip, aroma katın. Bu susamadan su içmenizi sağlar.

– Pandemide hareket azaldığı için yağ tüketimini abartmayın ve ağırlığı doymuş yağlara (balık, zeytinyağı, kuruyemişler, avokado, keten tohumu, yağlı tohumlar) verin. Etlerdeki görünür yağlar, peynir, kaşar, krema, tereyağı, margarin, hindistan cevizi yağı doymuş yağlardır.

– İşlenmiş et tüketimi sınırlayın ya da sıklığını azaltın. Çünkü tuz ve yağ içerikleri yüksektir.