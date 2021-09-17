Coronaya yakalanan öğretmen doğumdan 10 gün sonra öldü

Bursa'da bir çocuk annesi öğretmen Aysel Şentürk, ikinci çocuğunu kucağına almasına sayılı günler kala corona virüse yakalanınca bebeği sezaryenle alındı. Talihsiz öğretmen doğumundan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

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Bursa’da özel bir fabrikanın kreşinde çocuk gelişim öğretmeni olarak görev yapan 9 aylık hamile Aysel Şentürk, 20 gün önce rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Aysel öğretmenin Covid-19 testi negatif çıkınca, kendisine ilaç yazılarak evine gönderildi. Rahatsızlığı tekrarlayan Şentürk, aynı hastaneye tekrar geldi ve burada 3 gün tedavi gördü.

Taburcu edilen Aysel Şentürk, en son geçen hafta yeniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şentürk’e yapılan Covid-19 testi bu kez pozitif çıktı. Durumunun ağırlaşması üzerine ikinci çocuğunu kucağına almasına sayılı günler kala Şentürk’ün bebeği sezaryenle alındı.

Aysel Şentürk yoğun bakıma kaldırılırken, dünyaya getirdiği kız çocuğuna Nisa ismi koyuldu. Talihsiz öğretmen çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aysel Şentürk’ün corona virüs aşısı olmadığı öğrenilirken, cenazesi gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığında toprağa verildi.