Covaxin aşısı hangi ülkenin, inaktif aşı mı mRNA mı?

Corona virüs salgını tehlikesini sürdürürken, ülkeler de kendi üretmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü son olarak Covaxin aşısı için acil kullanım onayı verdi. Hindistan'da üretilen covid-19 aşısı Covaxin inaktif yöntemle geliştirildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech’in Ulusal Viroloji Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘COVAXIN’ aşısına acil kullanım onayı verdi. Klinik testlerin üçüncü aşama sonuçlarına göre aşı ağır vakalara karşı yüzde 93, Delta varyantına karşı ise yüzde 65 koruma sağladığı açıklanmıştı.

COVAXİN AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

COVAXIN, Hintli biyoteknoloji şirketi Bharat BioNTech'in Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü'yle birlikte geliştirildi.

İnaktif yöntemle geliştirilen aşı Hindistan’da acil kullanım onayı aldı.

COVAXİN YÜZDE 93 KORUMA SAĞLIYOR

Virüse karşı geliştirilen aşılar, ortaya çıkan yeni mutasyonlar nedeniyle koruyucu olup olmadığı endişesi yaratıyor.

Corona virüsünün halihazırda en hızlı yayılan türü ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı. Söz konusu varyantın ortaya çıktığı ülkede geliştirilen bir aşıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Hindistan'da Bharat Biotech tarafından geliştirilen Covaxin aşısının klinik denemelerinin üçüncü aşama test sonuçları geçtiğimiz aylarda açıklandı.

Paylaşılan verilere göre aşının ağır geçirilen vakalara koruma oranı yüzde 93.4 olarak tespit edildi. Virüsün en çok merak edilen Delta varyantına karşı etkinlik oranı ise yüzde 65.2 olarak paylaşıldı. Aşının semptomatik vakaları önleme başarısı da yüzde 77.8 olarak duyuruldu.

AYDA 23 MİLYON DOZ ÜRETİM

Hindistan'da halihazırda ülkede üretim izni verilen AstraZeneca aşısı uygulanıyor. Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı kapasitesinin temmuz ayı itibarıyla 100 milyon doza çıkarılacağını açıklamıştı. ABD'ye onay başvurusunda bulunmak üzere hazırlanan Bharat Biotech ise aylık doz miktarını 23 milyon olarak belirlemişti.