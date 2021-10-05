Covid-19 aşılarında müthiş sonuç: Delta varyantını engellediği ortaya çıktı

Dünya çapında 4.8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen Covid-19 aşıları ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Uzmanlar, aşıların Delta varyantına karşı çok büyük oranda etkili olduğunu tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın saygın bilim dergilerinden Nature’da yayınlanan araştırma uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Başta Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca’nın geliştirdiği aşılar olmak üzere Covid-19 aşıları ile ilgili incelemede, bu teknolojilerin Dünya genelinde baskın virüs haline gelen Delta varyantına karşı büyük bir koruma mekanizması yarattığı ortaya çıktı.

Aşıların Covid-19’un Delta varyantının diğer insanlara bulaşmasını önleyip önlemediğini inceleyen uzmanlar, daha önce yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlardan çok daha farklı sonuçlar elde etti.

Daha önce aşı olmuş insanlarla aşı olmamış insanların Delta varyantını başkalarına aynı seviyede bulaştırdığına dair araştırmalar yapılmış olsa da verileri inceleyen uzmanlar Covid-19 aşısı olanların vücutlarındaki virüs yükünün çok daha az olduğunu ve dolayısıyla bu kişilerin hastalığı bulaştırma oranlarının çok daha düşük olduğunu aktardı.

3 AYDAN SONRA VİRÜS YÜKÜ ARTIYOR

Fakat uzmanlar bu koruyucu etkinin kısa bir süre için geçerli olduğunu duyurdu. İkinci doz aşı olduktan sonraki 3 ay boyunca Delta varyantının bulaşma oranının düşük olduğunu açıklayan uzmanlar, buna karşılık 3 aydan sonra virüs yükünün arttığına dikkat çekti.

Birleşik Krallık’ta, Alfa ve Delta varyantlarının baskın virüs olma mücadelesi verdiği bu yılın Ocak ve Ağustos ayında 95.716 Covid-19 hastasının temaslı olduğu 139.164 kişinin verilerini inceleyen uzmanlar bu sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

BIONTECH AŞISINDA DA BENZER DURUM VAR

Bilim insanları aşı olmasına rağmen Delta varyantı bulaşan bir kişinin hastalığı bulaştırma ihtimalinin Alfa varyantı bulaşan bir kişiye oranla daha yüksek olduğunu açıkladı. Uzmanlar, “ABD merkezli Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını olanlarda hastalığı bulaştırma oranı düşük, fakat zamanla bu yükseliyor. Aşı olduktan sonra Delta varyantı olanların bu hastalığı bulaştırması yüzde 42 seviyelerinde fakat zaman içinde bu yüzde 58’lere çıkıyor” açıklamasını yaptı.

Araştırmayı yürüten Oxford Üniversitesi’nden David Eyre, “Yoğun bir aşılama sürecine rağmen neden vakaların arttığını gösteren bir sonuç bu. Hem Alfa ve Delta varyantının farklılıkları var hem de zamana göre bir değişkenlik bulunuyor” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’deki yeni corona virüsü vaka sayısı dün 28.810 ile Mayıs ayı başından bu yana en yüksek seviyelerde kalmaya devam ederken 248 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşısızların salgını olarak nitelenen son dalgada vaka sayısı Temmuz ayında 5.000’li seviyelerden yükselişe geçmesiyle başladı.

Bir aya yakın bir süre 20.000 etrafında dalgalanan günlük yeni vaka sayısı Eylül’ün ilk haftasıyla birlikte tekrar tırmanışa geçti. Vaka sayısı iki haftadır 25.000-30.000 aralığında dalgalanıyor.

Vakalardaki günlük oynaklığı azaltan yedi günlük yeni vaka ortalaması artışını sürdürerek dün 28.627 ile 5 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Geçen yıl Mart ayında başlayan salgında hayatını kaybedenlerin sayısı dün hayatını kaybeden 248 kişiyle birlikte 64.909’a yükseldi.

Verilere göre en az bir doz olan 18 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı dün 0.2 puan artışla 87.2’ye yükselirken, ikinci dozunu olanların oranı 0.4 puan artışla %72.9’a yükseldi. Üçüncü doz aşı olanların sayısı yaklaşık 57,000 artışla 10.5 milyon oldu.

Geçen yıl Mart ayında başlayan salgında vaka ve ölüm sayıları Mart-Mayıs aylarındaki enfeksiyon dalgasında zirveye çıkmıştı. Vaka ve ölümler tecrit önlemleri ve aşılama ile gerilese de Temmuz ayı itibarıyla tekrar artışa geçti.

Mart-Mayıs döneminde 60.000’i aştıktan sonra 5.000’li seviyelere gerileyen vaka sayıları Temmuz ortasındaki bayram tatiliyle birlikte tekrar 20.000’in üzeri seviyelere çıktı.

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