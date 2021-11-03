Covid-19 belirtilerine rağmen testiniz negatif çıktıysa dikkat

Covid-19 hastalarında test sonucunun negatif çıkabildiğini belirten Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turgay Çelikel “Tanı için hastadaki klinik belirtiler kan tablosu gibi bazı kriterler de bir bütün olarak değerlendirilmelidir” dedi…

Nazan DOĞANER HALICI

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Bugünlerde grip vakalarında artış görülmeye başladı. Bu durum, Covid-19 ile grip arasındaki benzerlikler nedeniyle birçok kişide kafa karışıklığına yol açıyor. Ayrıca Covid-19 belirtilerine rağmen test sonuçları negatif çıkan hasta sayısı da çok fazla… Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turgay Çelikel, bu durumda yapılması gerekenleri şöyle anlattı…

AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

Covid-19 ve grip virüsü (Influenza) birbirinden farklı olsa da gösterdikleri semptomlar benzerdir. İkisi de solunum yollarını hedef alır. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik gibi işaretlerin yanı sıra şiddetli boğaz ağrısı, öksürük gibi belirtilere neden olur. Bu nedenle bu iki hastalığı birbirinden ayırmak kolay değildir. Covid-19'da ayrıca koku ve tat kaybı görülür. Pıhtılaşmaya eğilim ve solunum yolu yetmezliği Covid-19'da daha fazladır ve 30 misli daha ölümcüldür. Bu iki hastalığı tespit etmek için ayrı testler yapılır. Eğer belirtiler görülüyorsa teşhis için bir sağlık kuruluşuna başvurularak grip (Influenza) sürüntü testi ile PCR testi yaptırmak gerekir.

AKCİĞERLERDEKİ HASAR NE ZAMAN DÜZELİR?

Covid-19 atlatan bir hastanın ciğerlerinin ne kadar sürede eski haline gelebildiğini yeni yeni öğreniyoruz… Hastalığın ciğerlerde bıraktığı hasar kortizon tedavisiyle genellikle 1-2 ay içerisinde kaybolur ancak az bir oranda bazı kişilerde bu süreç uzar.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

PCR testinin negatif çıkması kesin olarak hastalığın olmadığı anlamına gelmez. Testlerin hassasiyeti yüzde 50 civarındandır. Eğer kişide Covid-19 bulguları görülüyorsa, ikinci kez sürüntü alınarak bir test daha yapılabilir. Birden fazla teste rağmen hastanın sonucu hâlâ negatif çıkıyor ancak öksürük, oksijen düşüklüğü ve nefes darlığı gibi belirtiler devam ediyorsa akciğer tomografisi çekmek faydalı olacaktır. Hafif geçirilen bir hastalıkta bilgisayarlı tomografide görülen buzlanma tanıyı kolaylaştıracaktır ancak bu durum kesin Covid-19'dur anlamına gelmez. Yani radyolojik görüntülemeler yardımcı tanı yöntemlerindendir. Özetle tanı koyarken hastanın klinik belirtileri, tomografi bulguları, kan tablosu ve temaslı öyküsü bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Covid-19 ve gribe yakalanmamak için önlem almak zor değil. Her iki hastalıktan da korunmanın en güçlü yolu maske, mesafe, el yıkama kurallarına uymak ve aşılanmaktan geçiyor. Mutlaka tedbirlere uyun, aşılarınızı da zamanı gelindiğinde, uygun dozlarda yaptırın.