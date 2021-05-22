Covid-19 bir beyin hastalığı mı?

COVID-19 pandemisi dünya genelinde yaklaşık 160 milyon vaka ve 3.3 milyon ölümle devam ederken, bilim insanları virüsle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşmaya devam ediyor.
Yeni araştırmalarda Covid-19'un bir solunum hastalığından çok bir multisistemik ve daha da ağırlıklı bir ‘beyin hastalığı' olduğu yönünde veriler elde edildiğine dikkat çeken Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, “Bu virüs bir kez beyne bulaştı mı, bütün organ sistemlerini etkileyebilir. Çünkü beyin, her şeyi kontrol eden, merkezi bir işlemcidir” dedi ve şu açıklamaları yaptı:
GEORGIA Eyalet Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırmacıları; farelerin burun bölgelerinden bulaşan SARS-CoV- 2'yi akciğerlerinin başarılı bir şekilde temizlediğini tespit ederken; virüsün beyinde şiddetli hastalıkları tetikleyen bir saldırıya yol açtığını keşfetti. Doçent. Dr. Kumars'ın ekibi, enfekte farelerin akciğerlerindeki virüs seviyelerinin enfeksiyondan 3 gün sonra zirveye çıktığını ve ardından düşmeye başladığını belirledi. Bununla birlikte 5. ve 6. günlerde tüm farelerin beyinlerinde çok yüksek düzeyde (diğer vücut bölgelerine nazaran yaklaşık 1000 kat daha fazla) bulaşıcı yeni virüs bulundu. Bu durumun, başta zor nefes alma ve güçsüzlük olmak üzere ciddi hastalık semptomlarının bariz hale geldiği zamanda ortaya çıktığı belirtildi.
BU yeni çalışma, yeni koronavirüsün aslında beyinde gizlenebileceğini/uykuda kalabileceği ve burada tekrar harekete geçebileceğini gösteriyor. Beyin, virüslerin saklanmayı sevdiği organlardan biridir. Çünkü bağışıklık tepkisi yoktur. Bir virüsün ciğerlerimizde saklanması zordur. Merkezi sinir sistemimizde saklanması ise çok daha kolaydır. Bunun belirtileri, Covid-19 ile enfekte kişilerde yaygın olarak görülen tat ve koku kaybıdır. Bu, beyin yoluyla merkezi sinir sistemine yapılan bir saldırıdır.
İYILEŞEN insanların büyük bir yüzdesinde bir tür beyin fonksiyonu bozukluğuna rastlanması, Covid-19'un beyinle olan ilişkisine dair önemli bir kanıttır. Test sonucu negatif olsa bile, bu virüsü tamamen temizlediğiniz anlamına gelmez. Diğer bir kanıtta, ‘Uzun Covid' hastalarının bazı semptomlarının aylar sonra bile tekrar ortaya çıkmasıdır. Yapılan çalışmalar, virüsün yaklaşık yüzde 70 oranında burundan bulaştığını, oradan kolayca beyine ulaşabileceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle maske takmak ve özelikle burnumuzu kapatmak oldukça önemlidir.