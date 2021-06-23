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Delta varyantı kaç kişide görüldü? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kaç kişinin Delta varyantına yakalandığını açıkladı.

Güncellenme: 15:23, 23/06/2021
HaberlerSağlık
Delta varyantı kaç kişide görüldü? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

​Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye'de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı.

Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:22,