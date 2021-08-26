Delta varyantında korkutan detay: İki gün boyunca bulaşıyormuş

Dünyanın önde gelen bilim-teknoloji dergilerinden Nature'da yayınlanan bir makale, Delta varyantının nasıl bu kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü vakalarında ölüm sayısı 4.5 milyona yaklaşırken Nature dergisinde yayınlanan bir araştırma, salgını daha tehlikeli bir hale getiren Delta varyantının nasıl bu kadar hızlı yayıldığıyla ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardı.

Dergide yayınlanan araştırmada, Delta varyantı bulaşan insanların semptom göstermeden neredeyse iki gün boyunca gündelik yaşamlarına devam ettiği ve bu sayede etkileşime girdikleri insanlara hastalık bulaştığı belirlendi.

Çin’in Guangdong bölgesindeki vakaları inceleyen Hong Kong Üniversitesi’nde görevli bilim insanları araştırmanın detaylarını paylaştı. Araştırmayı yürüten Benjamin Cowling, “Delta varyantını durdurmak daha da zorlaştı” dedi.

Corona virüsü salgınının orijinal versiyonunda insanların daha erken semptom gösterdiğini açıklayan yetkililer, Mayıs ile Haziran ayları arasında Guangdong’daki 101 corona virüsü vakasını inceledi. Yetkililer ortalama olarak insanların Delta varyantı bulaştıktan 5.8 gün sonra semptom gösterdiğini açıklarken, “Hasta bireyler yaklaşık 2 gün boyunca hasta olduğunu bilmeden Covid-19’un Delta varyantını bulaştırıyor” dedi.

DÖRTTE ÜÇÜ SEMPTOM OLMAYAN DÖNEMDE BULAŞIYOR

Uzmanlar, orijinal corona virüsü hastalarının ortalama 0.8 gün içerisinde hastalığı bulaştırabileceğinin tespit edildiğini açıkladı. Araştırmada, enfeksiyon oranının neredeyse dörtte üçünün Delta varyantının “semptom göstermeyen” döneminde gerçekleştiği de belirtildi.

Nature, bu araştırmanın hakemli bir makalede yayınlanmadığını da belirtti.

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