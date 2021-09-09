Delta’dan sonra Lambda, Mu ve C.1.2 varyantları… Haklarında ne biliyoruz?

Tüm dünyada Delta varyantı kabusu yaşanırken, ortaya çıkan yeni varyantlar da 45'den fazla ülkede etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar, bu varyantların Delta kadar yaygın görülmediğini belirtse de etkileri konusunda uyarıyor.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünya Delta varyantı endişesi yaşarken, günden güne yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Uzmanlar, Delta’dan sonra, Lambda, Mu ve C.1.2 varyantlarıyla ilgili endişe verici gelişmelerin yaşandığını duyurdu.

Delta gibi bu varyantlar da yüksek oranda bulaşıcılık, aşılar tarafından oluşturulan bağışıklığa karşı dirençli olma gibi özellikler gösteriyor. Ancak yayılma hızlarına bakıldığında hiçbiri Delta kadar endişe verici değil. Uzmanlar, Delta’nın yakın gelecekte baskın varyant olacağı görüşünde hem fikir olduklarını açıkladı.

DELTA EN BASKIN VARYANT

ABD’nin köklü üniversitelerinden Brown Tıp Okulu Dekanı Dr. Ashish Jha, Twitter’dan yayımladığı mesajında “Yeni varyantlar yüzünden değil, mevcut olanların sayısı nedeniyle uykularım kaçıyor” dedi.

Scripps Research tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Delta, dünyadaki corona virüs enfeksiyonlarının yüzde 60’ını oluşturuyor.

Ortaya çıkan bu üç yeni varyantın payı Delta’ya oranla hayli düşük. Ancak bu üç varyantın kısa süre içerisinde tüm kıtalarda etkisini göstermesi de endişe verici bir durumun habercisi olarak yorumlanıyor.

45 ÜLKEDE GÖRÜLÜYOR

Mu varyantının bugüne kadar 45 ülkede görüldüğü aktarılırken, Mayıs ayında ortaya çıkan bu virüsün görülme oranının diğer varyantlara oranla yüzde 0.1’de sınırlı kaldığı aktarılıyor. Ancak uzmanlar, şimdiden 45 ülkeye yayılmış bu varyantın etkisini artırmasından endişeli olduklarını dile getiriyor.

Lambda yani C.37 olarak adlandırılan başka bir varyant da ilk olarak geçtiğimiz yıl Peru’da tespit edilmişti. 1 yıl içerisinde tam 40 ülkede Lambda varyantına rastlandığı açıklandı. Lambda varyantı, Haziran ayı boyunca Güney Amerika’daki corona virüs enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 12’sini temsil ediyordu. Şimdi, ise Lambda varyantı Güney Amerika’daki yeni enfeksiyonların yüzde 3’ünden daha azını oluşturuyor. Bu oran dünya genelinde bakıldığında tıpkı Mu varyantı gibi corona virüs vakalarının yüzde 0.1’ini oluşturuyor.

Arjantin, Şili, Kosta Rika ve Ekvador dahil olmak üzere 10 ülke, geçen ay Lambda varyantına rastladıklarını açıklamıştı. Ancak Mu gibi, Lamda’nın da orjinal corona virüsten daha bulaşıcı olduğu ve aşılara dirençli olabileceği tartışılıyor.

EN FAZLA MUTASYON TAŞIYAN VARYANT

Lambda ve Mu’nun aksine, C.1.2 henüz bir varyant olarak değerlendirilmiyor.

İlk olarak, ülkenin vakalarının yüzde 0,2’sini oluşturduğu Mayıs ayında Güney Afrika’da tespit edildi. Bu rakam Haziran’da yüzde 1.6’ya, ardından Temmuz’da yüzde 2’ye yükseldi.

Ancak Güney Afrika’daki C.1.2 vakalarının, buradaki çoğu eyalete ve yayılmış olmasına rağmen, geçen ay önemli ölçüde azaldığı bildirildi.C.1.2 varyantı , içerdiği mutasyonların sayısı ve üreme hızıyla bilim insanlarının dikkatini çekmeye başladı. Orijinal corona virüs varyantı Çin'de ortaya çıktığından beri, C.1.2'nin en fazla mutasyon taşıyan varyant olduğu bildiriliyor.

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