Denizli İl Sağlık Müdürü:Yoğun bakımlar doldu, hastalık ağır seyrediyor

Aşılama oranının yüzde 82,1’e yükseldiği Denizli’de corona hastaları yoğun bakımları doldurdu. İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, tedbirlere uyulmaması nedeniyle hasta sayısının arttığını ve yoğun bakımların hızla dolduğunu söyledi.

Selami AYDIN

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Denizli'de corona salgını durdurulamıyor. Son dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle yoğun bakımlar doldu.

Aşılama oranının yüzde 82,1 olduğu Denizli'de İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk yoğun bakımların dolduğunu duyurdu.

AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin'in tedbirlere uyulması yönündeki paylaşımının altına yorum yapan Öztürk tedbirlere uyulması çağrısı yaptı.

YOĞUN BAKIMLAR HIZLA DOLDU



Öztürk; “Biz sağlık çalışanlarını yatan hasta sayısındaki artış üzerken bir yandan da ilimizde Covid için ayırdığımız yoğun bakımlarımız hızla doldu. Ek 15 yoğun bakım yatağı daha hazırladık. Özellikle aşısız ya da eksik aşılı hastalarımızda hastalık ağır seyrediyor. Bir yandan aşılama çalışmalarımız devam ederken bir yandan maske mesafe temizlik kurallarındaki gevşeme ile beraber hasta sayılarımız artıyor” ifadelerini kullandı.

“YÜZÜMÜZDEKİ GÜLÜMSEMEYİ SOLDURMAYIN”



Öztürk sağlık çalışanlarının Denizlililere yönelik mesajını da paylaşarak; “Aşısını yaptırmamış tüm vatandaşlarımızı hızla aşılanmaya davet ediyoruz. Covid bitti diyene kadar maske hayatımızın bir parçası. Lütfen tedbiri elden bırakmayın. Kaybettiğimiz hastalarımız ve yoğun bakımdaki hastalarımız canımızı yakıyor. Yüzümüzdeki gülümsemeyi soldurmayın. Sağlıklı bir Denizli sizlerin desteği ile mümkün” ifadelerine yer verdi. Öztürk hasta sayısının artmasından sonra ilçelerdeki aile sağlı merkezlerine de ziyaretler gerçekleştirmeye başladı.