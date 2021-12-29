Denizli’de radyoloji teknikeri coronaya yenildi

Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban, yakalandığı corona ile mücadelesini kaybetti.

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ervergazi Devlet Hastanesi'nde radoloji teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban (43) bir süre önce coronaya yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Hasan Kurban, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden radyoloji teknikeri Hasan Kurban için Denizli Sağlık Müdürü Berna Öztürk bir mesaj yayınladı.

Öztürk, “Servergazi Devlet Hastanesi’nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum” dedi.