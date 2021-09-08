Diyarbakır’da korkutan rakamlar! 466 çocuk pozitif, 81’i yoğun bakımda!

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Semih Canpolat, aileleri aşı olmayan çocuklarda Covid-19 vaka oranların arttığını söyledi. Ağustos ayı içerisinde hastaneye başvuru yapan 1402 çocuktan 466'sının testi pozitif çıktı. Şu anda 72'si klinik, 81'i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğun tedavisi sürüyor.

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Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Semih Canpolat, Özel Çocuk Covid-19 Tedavi Kliniği’ne ağustos ayı içerisinde 1402 çocuğun virüs şüphesiyle başvuru yaptığını açıkladı. Canpolat, yetişkin hastaların dışında çocuklarda da corona virüsünün görüldüğünü ve yatışlarının arttığını ifade ederek şunları söyledi:

153 ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

– Yapılan muayene ve testler sonucu 466 çocuğun testi pozitif çıktı. Hastaneye yapılan tedavilerinin ardından çocukların büyük bölümü sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Şu anda 72’si klinik, 81’i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğun tedavisi sürüyor.

– Hastaneye yatan çocukların ailelerinin büyük bir bölümü aşısız. Özellikle çocuk yaş grubunda biz biraz sıkıntı yaşıyoruz. İlk bir yıl anne sütünün öneminden bahsediyoruz. Emzirmenin aşıyla çok bir alakası olduğu ile ilgili çok net bir bilgi yok. Ama uzmanların ve bizlerin önerisi kişinin yarar zarar dengesini göz önünde bulundurarak aşı olması yönünde. Halkımız daha çok uzman arkadaşlara kulak versinler. (DHA)