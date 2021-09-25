Doktorunuzla nasıl doğru iletişim kurabilirsiniz?

Prof. Dr. Derya Uludüz, “Hasta ve doktor arasındaki doğru ve güçlü iletişim tedavinin başarısını olumlu yönde etkiler” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Hastalıkların teşhis ve tedavisinde hastanın bilinçli olması, doktoruyla doğru iletişim kurması başarılı sonuçlar alınmasında önemli rol oynuyor. Özellikle kronik hastalıkların tedavisinde kişinin rahatsızlığı konusunda bilgi sahibi olması da çok önemli. Zira kronik hastalıkların takibinde ve kontrol altına alınmasında hekimin tek taraflı çabası yeterli olmuyor. Hastaların da tanı ve tedavi sürecinde sorumluluklarını unutmamaları gerekiyor.

Peki hastalar doktorlarından doğru bilgi almak için neler yapmalı? Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz bu soruyu 6 maddede yanıtladı. İşte açıklamaları…

TEDAVİDE BAŞARI ŞANSI YÜKSELİR

Maalesef günümüz hastane şartlarında sadece 10 dakika muayene zamanı verilen hekimlerin yaşadığı yoğunluk ve hastaların doğal olarak bu durumdan tatmin olamayışı hasta-hekim ilişkisinde en büyük sorunu oluşturuyor. Oysa biz biliyoruz ki sağlıklı doktor-hasta ilişkisinde göz kontağı kurarak yeterli zaman ayırıp hastanın ayrıntılı dinlenmesi çok önemli. Şüphesiz doktoruna aklına takılan her soruyu soran ve tatmin edici cevaplar alan hastalar tedaviye daha iyi uyum sağlar ve tedavide başarı şansı yükselir. Hastalar, bazen zaman kısıtlılığı nedeniyle doğru teşhisi alıp, etkili bir tedaviye ulaşana kadar 4-5 doktora gitmiş olabiliyor ve bu aslında sağlık sektörüne ciddi bir maliyeti de beraberinde getiriyor. Doğru iletişim uzun vadede sağlık sektörü üstündeki ekonomik ve fiziksel yükü de azaltıyor.

ETKİLİ TAVSİYELER

1-NEYE İHTİYACINIZ OLDUĞUNU BİLİN

Öncelikle gideceğiniz doktoru seçerken neye ihtiyacınız olduğunu bilin. Mesela kronik bir hastalığınız varsa sizin için en doğru doktor evinize yakın, kolay ulaşabileceğiniz ve sizi tanıyacak bir hekimdir. Zamanla aile geçmişinizi, sizi hatta diğer aile bireylerini tanıması, yaşam koşullarınızı öğrenmesi size daha doğru tedavi sağlar. Öte yandan bir psikiyatriste gideceğinizi varsayalım. Belki karşı cinsten birine kendinizi daha rahat anlatabileceğinizi düşünebilirsiniz.

2-NOTLAR ALIN

Doktorunuzun da bir insan olduğunu ve zaman zaman kafasının karışabileceğini, yoğunlukları olduğunu unutmayın. Gitmeden önce hastalığınız ya da şikayetlerinizle ilgili var olan soruları not edin ve sırayla sorun. Aynı şekilde eğer şüpheleriniz varsa bunları da doktorunuza dillendirin. Ayrıca unutmayın ki insanın en birincil doktoru kendisidir. Belirtilerinizin, sorunlarınızın takibini yapmaya özen gösterin.

3-GÖZ TEMASI KURUN

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ideal muayene süresi 20 dakika ancak ülkemizde bu süreyi yakalamak ne yazık ki şu an için mümkün görünmüyor. Birçok hekim 5-10 dakikalık muayene süresinin çoğunu bilgisayara gerekli bilgileri girmek için harcadığından dolayı hastayı dinlerken göz teması kuramıyor. Şikayetlerinizi anlatırken bu durum sizi tatmin etmiyorsa “Sadece birkaç dakikanızı alabilir miyim?” diyerek ricada bulunun. Uygun bir dille paylaştığınızda hekiminiz de buna karşılık verecektir.

4-EMPATİ KURUN

Doktorunuza ne sormak istediğinizi önceden düşünün. 10'dan fazla soru ile bir randevuya gelmek pratikte uygulanabilir bir şey değil. Bunun yerine, ziyaretin ana nedenini belirleyin ve iki veya üç önemli soru sorun. Ayrıca doktorunuzla empati kurmaya çalışın. Yoğun ve kalabalık hastaneler doktorlar için çok fazla hasta yükü getirebiliyor. Bu nedenle soru sorarken “Biliyorum çok hasta var ama…” gibi cümlelerle sorarsanız anlayış gösterecektir. Soracağınız en önemli soruları da sona bırakmayın.

5-RANDEVULARA HAZIRLIKLI GİDİN

İyi bir doktor kadar iyi bir hasta olmak da tedavide önemli yer tutar. Bazen en iyi ilaç, en iyi ameliyat hastaya fayda etmezken, en zor hastaların iyileştiğini de görebiliyoruz. Bu nedenle sizin de iyi birer hasta olmanız önemli. Randevunuzdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız dediğim gibi sorularınızı önem sırasına göre sıralayın. Bunun yanı sıra doktorunuza dürüst olun. Sağlık durumunuzla ilgili vereceğiniz ve sizin önemsiz gördüğünüz bazı bilgiler tedavi için bir anlam taşıyor olabilir. Kullandığınız ilaçları, ailesel hastalıklarınızı, beslenme düzeninizi doktorunuzla paylaşın. Ayrıca kullandığınız vitamin ve mineral takviyeleri de oldukça önemlidir. Bunlar da ilaç etkileşimine yol açabilir. Dolayısıyla bu bilgileri de hekiminize verin.

6-DİSİPLİNLİ OLUN

Tedavilerde disiplin de önemli bir yer tutar. Düzenli ve aynı saatte ilaçları almak, düzenli uyumak, iyi beslenmek her zaman etkili sonuçlar verir. Bunlara dikkat edin ve ilaçlarınızı da reçete edildiği şekilde kullanmaya özen gösterin. Kafanız karıştığı takdirde ise doktorunuzun asistanını ya da aile hekiminizi aramak çözüm olabilir.