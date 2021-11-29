DSÖ’den Omicron uyarısı

Dünya yeni Omicron varyantı için alarma geçerken, İngiltere, Almanya, İtalya, Avustralya, Kanada Omicron varyantının tespit edildiği ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde tüm dünyada endişe yaratan Omicron varyantı ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) önemli açıklamalar geldi. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, DSÖ, 194 ülkeye ‘risk yüksek’ uyarısında bulunurken ‘uluslararası seyahat önlemleri geç kalmadan yürürlüğe sokun’ çağrısı yaptı. DSÖ, riskli ülkelerden yapılan seyahatlerle ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

DSÖ, Omicron varyantının eşi görülmemiş bir mutasyon olduğunu belirtirken, bağışıklık üzerindeki etkisiyle ilgili önemli belirsizliklerin olduğunu belirtti. DSÖ’ye göre, Omicron varyantı ile ilgili kesin bilgiler verebilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

AŞILILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantının aşılı kişilerde de ortaya çıkabileceğini vurgulayarak, “Covid-19 vakalarında aşılarını yaptırmış kişilerde de belli ve öngörülebilir oranda artış bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Daha önce, Omicron mutasyonun artık dünyanın çeşitli bölgelerinde de tespit edildiği ve Afrika'yı hedef alan seyahat yasaklarının küresel dayanışmaya zarar verdiğini ifade eden DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, “Çözümler için birlikte çalışırsak virüsün üstesinden gelebiliriz” demişti.

İngiltere, Almanya, İtalya, Avustralya, Kanada Omicron varyantının tespit edildiği ülkeler arasında yer alırken, bazı ülkeler yeni kısıtlamaları devreye soktu.

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