DSÖ’den sevindiren corona virüsü raporu

Dünya Sağlık Örgütü, Delta başta olmak üzere ortaya çıkan ve bulaşıcılığı daha yüksek olan varyantlara rağmen, corona virüsü vakalarında ve ölüm oranlarında düşüş kaydedildiğini açıkladı. DSÖ tarafından yayımlanan raporda, Türkiye, en çok vaka görülen ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her hafta yayımlanan küresel düzeyde corona virüsü raporuna göre, 6-12 Eylül döneminde başlayan düşüş geçen hafta da sürdü.

Buna göre, 13-19 Eylül tarihleri arasında tespit edilen vaka sayısı, bir önceki haftaya göre 400 bin azalarak 3 milyon 600 bine geriledi, yaklaşık 60 bin kişi de hayatını kaybetti.

TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ SIRADA

DSÖ raporunda, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 milyon 600 bini aştığı belirtilirken, vaka sayılarının ise 228 milyona ulaştığı bilgisi yer aldı. Raporda, Afrika ve Avrupa’daki vaka sayılarının bir önceki haftayla aynı kaldığı bilgisi paylaşılırken, Doğu Akdeniz bölgesindeki vaka sayısında yüzde 22 ve Güneydoğu Asya bölgesinde ise yüzde 16 düşüş olduğu kaydedildi. Raporda, corona virüse bağlı ölümlerin bir önceki hafatay göre yüzde 7 azaldığı da ifade edildi.

DSÖ’ye göre, en çok vaka görülen ülke 1 milyonu aşkın sayıyla ABD olurken, ABD’yi 211 bin 242 vaka ile Hindistan ve 203 bin 77 vaka ile İngiltere izledi. Türkiye ise ise vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı. Türkiye’de vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 16 artış olduğu belirtildi.

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