DSÖ’den yeni yıl mesajı: Eşitsizliği sona erdirirsek, pandemiyi de bitiririz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2022'de corona salgınının önüne geçilmesi konusunda umutlu olduğunu, ancak bunun yalnızca ülkeler birlikte çalışırsa mümkün olacağını söyledi.

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Ghebreyesus, “Pandeminin üçüncü yılına girerken, bu yılın onu bitireceğimiz yıl olacağına eminim; ancak bu, birlikte çalışırsak mümkün” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yeni yıl mesajında Ghebreyesus, “Dar milliyetçiliğin ve aşı istifçiliğinin” eşitliği baltaladığını ve Omicron varyantının ortaya çıkması için ideal koşulları yarattığını belirtti. DSÖ Başkanı, “Eşitsizliği sona erdirirsek, pandemiyi de bitiririz” mesajını verdi.

Bundan tam iki yıl önce DSÖ, Çin’de bilinmeyen bir zatürre türüyle ilgili uyarıda bulunmuş ve yeni corona virüsünün yol açtığı hastalığı daha sonra Covid-19 olarak adlandırmıştı.

“EŞİTSİZLİĞİ SONA ERDİRİRSEK, PANDEMİYİ BİTİRİRİZ”

Dünya çapında Covid vakalarının sayısı 287 milyona, can kaybı da 5,5 milyona yaklaştı. Pandemi nedeniyle yeni yıl kutlamaları birçok ülkede sınırlandırıldı.

Dr. Ghebreyesus, buna rağmen bugün Covid tedavisinde elimizde daha fazla araç olduğunu belirterek pozitif mesaj verdi ve şu uyarıda bulundu:

“Bazı ülkelerin dar milliyetçiliği ve aşı istifçiliği, eşitliği zedeledi ve Omicron varyantının çıkması için ideal koşulları yarattı; eşitsizlik devam ettiği sürece, öngöremeyeceğimiz ve önleyemeyeceğimiz bir şekilde virüsün evrilmesi riski daha da artacaktır. Eşitsizliği sona erdirirsek, pandemiyi de bitiririz”

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