Dünya Sağlık Örgütü’nden corona ve grip aşısı açıklaması: Birlikte yapılabilirler mi?

Dünya Sağlık Örgütü, grip mevsiminin de başlamasıyla birlikte akıllara gelen, "Her iki aşıyı da olabilir miyim", "İki aşıyı da olmak yan etki yaratır mı" sorusunu yanıtladı.

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Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Aşı Danışmanı Siddhartha Datta Reuters’a yaptığı açıklamada, insanların Covid-19 ve gribe karşı aynı anda aşılanabileceğini söyledi.

Datta Reuters’a yaptığı açıklamada, çok merak edilen grip ve Covid-19 aşı tartışmalarına son noktayı koydu. Datta, grip ve corona virüsü aşısının birlikte olunabileceğini söylerken “Herkes her iki aşıyı da birlikte olabilir. İki aşının da etkinliğinde bir azalma olmaz” dedi.

Son dönemde maskelerin çıkması ve önlemlerin hafifletilmesiyle grip vakaları da artışa geçmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı rapor ve bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre, bu yıl oldukça etkili bir grip salgını bekleniyor. Covid-19 ile benzer özellikleri taşıyan gripten özellikle 65 yaş üstü kişiler, çocuklar ve kronik hastalığı olanların etkileneceği belirtiliyor.

Uzmanlar, aşılı kişilerde Covid-19 enfeksiyonu belirtilerinin, aşılanmamış kişilere göre daha hafif ve daha kısa süreli olduğuna dikkat çekiyorlar. Bu yüzden de semptomların grip veya soğuk algınlığına daha çok benzeyebileceğini söylüyorlar. Öte yandan bu virüslerin birden fazlasını aynı anda taşımak mümkün, ancak bu durum, o kadar da yaygın değil.

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