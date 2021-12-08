Dünya Sağlık Örgütü’nden Omicron açıklaması

Bütün dünya yeni corona varyantı Omicron’un paniğini yaşarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden önemli bir açıklama geldi.

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Tüm dünyada endişe yaratan corona virüsünün Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplamda 57 ülkede Omicron varyantına rastlandığını duyurdu. DSÖ’den yapılan açıklamada, Güney Afrika’daki vaka sayılarının bir hafta içerisinde iki kat arttığına vurgu yapılırken, Zimbabve, Mozambik, Namibya en çok vakanın kaydedildiği ülkeler olarak belirlendi.

DSÖ, Omicron varyantı ile ilgili hala kısıtlı veriler bulunduğu belirtirken, Omicron’un da tıpkı Delta varyantı gibi yayılması durumunda hastaneye yatışlarda da artış görmeyi beklediklerini açıkladı.

DSÖ, yapılan ön analizlerin Omicron varyantındaki mutasyonların ‘doğal bağışıklığı düşürdüğünü’ ortaya koyduğunu belirtti. Ancak DSÖ, aşının etkileri konusunda kesin bir değerlendirme yapabilmek için daha çok veriye ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

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