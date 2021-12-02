Eczacılar: Bizi günah keçisi ilan etmeyin

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu, son günlerde kamuoyunu meşgul eden 'eczacıların ilaç stoğu' yaptığı şeklindeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Sibel GÜLERSÖYLER

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İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu, ilaç stoğu yaptıkları yönündeki iddialara açıklık getirdi. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, kendilerinin hedef gösterildiği ve bulunamayan ilaçların sorumlusunun eczacılar olmadığı vurgulandı.

“ECZACILARI HEDEF GÖSTEREN BU YAKLAŞIMI KINIYORUZ”

Eczacıların yaptığı açıklama ise şu şekilde:

“Son günlerde bazı gazete, televizyon ve internet medyasına yansıyan haberlerde eczacıların ilaç stoğu yaptığı şeklinde mesnetsiz iddialar yer almaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında halk sağlığı için fedakarca hizmet veren eczacıları yaftalayan ve hedef gösteren bu yaklaşımı kınıyoruz. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Eczanelerde bulunmayan ilaçların sorumlusu eczacılar değildir. Bulunmayan ilaçlar sorunu, her geçen gün halk sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Hem biz eczacılar hem hastalarımız, ‘bulunmayan ilaçlar’ sorununun doğrudan mağdurudur.”

“ECZACILAR STOK YAPIYOR YAKLAŞIMI BİR LİNÇ YAKLAŞIMIDIR”

Türkiye’de 28 bini aşkın eczanenin hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın İlaç Takip Sistemi kayıtları ile 261 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk yaşanmasının kamuoyuna ‘eczaneler stok yapıyor’ şeklinde yansıtılması bir linç yaklaşımıdır. Eczacıları günah keçisi ilan etmek, olmayan ilaçların sorumlusu olarak göstermek sorunu çarpıtma anlayışıdır. Eczanelerde bulunmayan ilaçların sorumlusu eczacılar değildir. Bulunmayan ilaçlar sorunu bu yaklaşımla çözülmez, çözülemez. Tüm yetkilileri bulunmayan ilaçlar sorunuyla ilgili teşhisi doğru koymaya, tedaviyi yanlış yerde aramamaya, eczacılarla vatandaşlarımızın karşı karşıya gelmesine neden olacak söylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz” denildi.