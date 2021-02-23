Eczacılardan bakanlığa çağrı: Vitaminler internette satılmasın

Eczacılar, pandemi sürecinde kullanımı artan takviye ürünler konusunda mevzuat değişikliği yapılması için e-posta eylemi başlattı. Vitaminlerin internet ortamında ve marketlerde satılmasının acilen önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden eczacılar, bakanlıklara seslendi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye çağrıda bulunduklarını belirten Ecz. Sarıalioğlu, “Market ve internet ortamında, kötü saklama koşullarına maruz kalmış, yasaklı ürünlerle tağşiş edilmiş, sahte ürünler cirit atıyor.

Vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan, hastalıklara ve ölümlere davetiye çıkaran bu duruma artık dur denilmeli. Takviye ürünler sadece eczanelerde satılmalı ve bu konuda acilen gerekli mevzuat değişikliği yapılmalı” diye konuştu.

ECZACILARDAN BAKANLIKLARA MEKTUP

Eczacıların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye hitaben yazdıkları mektupta şu ifadeler yer aldı:

* Covid-19 pandemisinin hayatımıza getirdiği en önemli değişikliklerden birisi de pek çok kişinin alışverişleri için artık interneti daha yoğun kullanması oldu.

* Bu noktada vitamin, mineral ve gıda takviyeleri gibi sağlığa ilişkin ürünlerin de internetten veya marketlerden satışlarının artmasıyla ortaya çıkan sorunlar, mevzuatımızdaki bazı eksikliklerin belirgin bir şekilde gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

* Hepimizin bildiği gibi, sağlık okuryazarlığı ilkokul 2 düzeyinde olan ülkemizde, sağlığa ilişkin ürünlerin bilinçsizce kullanılmasının pek çok olumsuz etkisi vardır, olacaktır.

Kişilerin “doğal olduğu için zararsız”, “ilaç kullanacağıma takviye kullanırım”, “bu dönemde bağışıklık sistemim ne kadar güçlü olursa o kadar iyi”, “bitkisel, o yüzden yan etkisi yoktur” anlayışıyla sağlık danışmanlığı olmadan, eczane dışından alıp kullanmaya başladığı takviyelerin yol açtığı olumsuzlukların üzerinden kısaca geçecek olursak;

– Kişinin, kullandığı takviyeyi, kendisine reçete edilen ilacın yerine geçirerek, kullandığı ilacı bırakarak veya dozunu azaltarak tedavinin geciktirilmesi, engellenmesi

– Takviye-ilaç etkileşimi nedeniyle ilaçların etkinliğinin azalması ve/veya yan etkilerinin artması, buna bağlı hastalık ve ölüm vakalarının oluşması

– Kullanılan takviyelerin, bazı vitamin-mineral eksikliklerini veya bazı hastalıkları gizlemesi, bunun sonucunda kalıcı hasarlar oluşması veya geç teşhis edilen hastalıkların mortalite ve morbiditelerinin yüksek olması,

– Bilinçsiz kullanılan takviyelerin yüksek dozda veya uzun süreli kullanımı ile yan etkilere neden olması

– Altta yatan bir hastalığın varlığında, kullanılmaması gereken bir takviyenin kullanımına bağlı semptomların gelişmesi

– Takviye kullanımına bağlı gelişebilecek beklenmeyen etkilerin, danışmanlık olmadığı için geç tespit edilmesine bağlı sorunlar oluşması gibi sorunlar olabilir” denildi.

“SAHTE VEYA SÜRESİ DOLMUŞ OLABİLİR”

Açıklamada bu tarz ilaçların sahte, süresi dolmuş ya da yasaklı ürünlerle değiştirilmiş olabileceği de vurgulandı. Mektubun devamında ise, “Bu noktada öncelikle Tarım Bakanlığı onaylı ürünlerin hangilerinin gıda, hangilerinin sağlığa ilişkin olduğuna dair bir sınıflandırma Tarım Bakanlığı mevzuatında yapılmalıdır. Sağlık beyanı ile satılacak ürünlerin izinleri, sadece eczanelerde satılmaları koşuluyla verilmelidir. Bu amaçla 5996 ve 6197 sayılı kanunlarda düzenleme yapılması sağlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.

24 SAATTE İSTANBUL’DA 1855 ECZACI BAKANLIKLARA BAŞVURDU

Vitamin ve gıda takviyelerinin market ve internet ortamında satılmasının engellenmesi konusunda gerekli mevzuat değişikliğinin sağlanması için Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığına başvuruda bulunan eczacı sayısının ilk 24 saatte 1855 kişiye ulaştığı öğrenildi.