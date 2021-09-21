Eczacılardan ortak açıklama: Halk sağlığının ekonomisi olmaz

Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti ile 54 Eczacı Odası ortak bir açıklama yaparak Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile toplam 52 kalem ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesinden çıkarılması kararının geri çekilmesini istedi. Eczacılar, “Sağlıkta tasarruf sağlıksız bir yöntemdir. Sağlıklı yaşam koşullarının pandemi ile birlikte zorlaştığı bu dönemde halk sağlığını zora sokacak bu tür kararların ekonomik koşullar öne sürülerek uygulamaya konulması kabul edilebilir bir durum değildir” ifadesini paylaştı.

Latif SANSÜR

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Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti ile 54 Eczacı Odası ortak bir açıklama yaparak 08 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararının iptal edilmesini istedi.

Eczacı örgütlenmeleri, tebliğ ve alınan kararla analjezik-antienflamatuar jel, merhem, spreyler ve çocukların diş çıkarma döneminde kullandığı ağrı kesici ilaçların da içerisinde bulunduğu toplam 52 kalem ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesinden çıkarılmasını eleştirdi. Tebliğ ve kararın mutlakka iptal edilmesi gerektiğini istenerek “Aksi takdirde gerek halk sağlığı, gerek kamu, gerekse ilaç ve sağlık alanında geri dönüşü olmayan ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınacaktır” uyarısı yapıldı.

“HALK SAĞLIĞINI ZORA SOKACAK”

Birçok ilacın eşdeğer ödeme bandının yüzde 5’e çekildiğini ve bazı ilaçlar için eşdeğer olmasa dahi, kutu adedi kısıtlamasına gidilmesinin hastaların tedavisini olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çeken Eczacılar, “Sağlıklı yaşam koşullarının pandemi ile birlikte zorlaştığı bu dönemde halk sağlığını zora sokacak bu tür kararların ekonomik koşullar öne sürülerek uygulamaya konulması kabul edilebilir bir durum değildir. Kaldı ki, geri ödemeden çıkarılan ilaçların bazıları Covid-19 tedavisinde semptomların giderilmesinde yardımcı olarak tedavi protokollerinde hekimlerimiz tarafından kullanılmaktadır” görüşünü dile getirerek vatandaşların daha fazla ücret ödemek zorunda kalacağının altını çizdi.