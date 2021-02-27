Eczacılık fakültelerinden ortak bildiri: Takviye ilaçların denetimi Sağlık Bakanlığı’na bırakılsın

Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi (ECZDEK) açıklamasında, “Eczaneler dışında internet, aktar ve diğer satış kanalları ile herhangi bir sağlık profesyoneline danışılmadan satılmak suretiyle toplumun erişimine açık olan takviye edici gıdaların ruhsat ve denetim işlemlerinin mutlaka Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi ve reçetesiz olarak satılan bu ürün grubunun sadece eczaneler kanalıyla ve birinci basamak sağlık sunucusu olan eczacı danışmanlığında satışına izin verilmesi toplum sağlığı açısından ivedi önem arz etmektedir” denildi.

MERDİVEN ALTI ÜRETİM

Türkiye’deki tüm eczacılık fakültelerinin dekanlarının yer aldığı Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin açıklaması şu şekilde:

“Ülkemizde takviye edici gıdalar Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle piyasaya arz edilen bir ürün grubudur. Takviye edici gıdalar için endikasyon belirtilmesi mevzuata aykırı olduğu halde, tedaviye yönelik ifadelerle ve imalarla satışları ve reklamları yapılmakta olup, bu ürün grubunun üretim ve satışında yapılan denetimler yeterli olmamaktadır. Bu nedenle “merdiven altı” tabir edilen üretim takviye edici gıdalarda yaygın görülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretimlerinde HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sertifikası taahhüt etme şartı olmasına rağmen, genellikle farmasötik formda olan takviye edici gıdaların “etkinlik, güvenlik ve kalite” standartları açısından gerekli şartları taşımadığı birçok bilimsel çalışma ile gösterilmiştir.”

“RUHSAT VE DENETİM İŞLERİ İLE BAKANLIĞA DEVREDİLMELİ”

“Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı bitkisel tıbbi ürünlerde Farmakope normlarına uygun standardize edilmiş, GMP şartlarında üretilmesi zorunlu, dozu, yan etki ve toksisite sınırları belirlenmiş bitkisel droglar ve drog preparatları yer alırken, takviye edici gıdaların çoğu bu şartları sağlayamamaktadır. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan piyasa analizleri, gerekse bilimsel literatürde yayınlanan analiz çalışmalarına göre takviye edici gıdaların sıklıkla kimyasal ilaç etkin maddeleri ile tağşiş edildiği tespit edilmektedir. Diğer yandan, tıbbi bitki-takviye edici gıda etkileşmeleri sonucunda dünyada ölüme kadar varan ciddi istenmeyen etkilerin gözlendiği çok sayıda vakayı kapsayan fitovijilans verileri mevcuttur.”

“Eczaneler dışında internet, aktar ve diğer satış kanalları ile herhangi bir sağlık profesyoneline danışılmadan satılmak suretiyle toplumun erişimine açık olan takviye edici gıdaların ruhsat ve denetim işlemlerinin mutlaka Sağlık Bakanlığına devredilmesi ve reçetesiz olarak satılan bu ürün grubunun sadece Eczaneler kanalıyla ve birinci basamak sağlık sunucusu olan Eczacı danışmanlığında satışına izin verilmesi toplum sağlığı açısından ivedi önem arz etmektedir.”