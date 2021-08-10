‘Ege Üniversitesi’nin Anjiyo Ünitesi 6 aydır kapalıymış’

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalında mevcut olan anjiyo ünitesinin 6 aydır çalışmadığını, kalp krizi tanısı konulan hastaların ise, başka hastanelere sevk edilmesini Meclis gündemine taşıdı. Bakan, "Bu durum hastalara müdahale süresini uzattığı için insanların hayati riskini arttırıyor. Bu nasıl göze alınabilir?" diye sordu.

SOZCU.COM.TR

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalında mevcut olan anjiyo ünitesinin 6 aydır çalışmadığı, cihazların onarılmaması nedeniyle acile başvuran ve kalp krizi tanısı konulan hastaların, başka hastanelere sevk edildiği ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

“Ege Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalında mevcut olan anjiyo ünitesinin 6 aydır çalışmadığı, cihazların onarılmadığı doğru mu?” diye soran CHP'li Murat Bakan, konuya dair açıklama istedi. Ayrıca, Ege Üniversitesi anjiyo ünitesindeki arızanın giderilmemesi veya yeni cihaz alımının yapılmamasının gerekçesini de sordu.

“BU NASIL GÖZE ALINABİLİR?”

CHP'li Bakan, “Ege Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede böyle bir şey yaşanılması inanılır gibi değil. Böyle hayati bir ünitenin nasıl aylarca kapısına kilit vurulabilir? Cihazların onarılmasına nasıl bütçe ayrılmaz? En önemlisi de bu durum müdahale süresini uzattığı için insanların hayati riskini arttırıyor. Bu nasıl göze alınabilir? Rektör Necdet Budak da Sağlık Bakanı da bunu izah etmeli ve derhal harekete geçmeliler. Hem hiç kimsenin hayatı böyle riske atılamaz hem de Ege Üniversitesi bu duruma düşürülemez ve bu şekilde anılamaz” diye konuştu.

BAKAN KOCA’YA SORULAR

CHP'li Bakan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:

*2021 yılında Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim dalına kaç hasta başvurmuştur? Kaçı kalp krizi, kaçı anjiyo, kaçı kalp pili takılması amacıyla başvurmuştur?

*2021 yılında Ege Üniversitesi'ne Kardiyoloji Anabilim dalına veya acil servise başvuran hastaların kaçına kalp krizi tanısı konulmuştur? Kalp krizi tanısı konulan kaç hasta başka hastaneye sevk edilmiştir?

*2021 yılında Ege Üniversitesi'ne Kardiyoloji Anabilim dalına veya acil servise başvurmasına rağmen kaç hasta anjiyo, kaç hasta kalp pili takılması amacıyla başka hastaneye sevk edilmiştir?