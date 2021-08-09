Erken aşı olmayanlara uyarı: Geç kalınmış aşının faydası yok

Diyarbakır’da vaka sayıları 2 bini aştı, vatandaşlar aşıya rağbet gösterirken aşı yapmayan vatandaşlar uzmanlar tarafından antikor oluşum sürecinin 15 gün olduğu yönünde uyarıldı.

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Diyarbakır'da vatandaşlar aşı olmak için sıraya girdi. Birçok vatandaş ise henüz randevusunu almadı. Bununla beraber aşıyı geciktiren vatandaşlar korona virüse yakalanırken, erken aşı olan vatandaşlar ise antikor oluşumu sayesinde corona virüsüne karşı korumaya geçti.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, hastanede testi pozitif çıkan birçok hastanın aşıyı geciktirdiği için antikor oluşum sürecine yenik düştüklerini ve geç yapılan aşının faydası olmadığını hatırlatarak vatandaşları bir an önce aşı olması için davet etti.

Prof. Dr. Recep Tekin, son zamanlarda Diyarbakır'da vaka sayısının artışıyla beraberinde vatandaşlarda tedirginlik yaşandığını aktararak aşıya rehavet olduğunu, aşı olmamakta ısrarcı olan vatandaşların ise geç aşının antikor oluşum sürecinden kaynaklı faydasını görmeyeceğini hatırlattı:

– Son dönemde de bu dikkatimizi çekiyor, özellikle Diyarbakır'da vaka artışlarıyla birlikte insanlarda tedirginlik başladı. Daha önce aşılama oranımız çok düşükken son günlerde aşıya ister istemez vaka artışıyla beraber bir rağbet oluştu. Herkes aşılanmak istedi ve aşılanıyor da gerçekten, ama maalesef ki son 1 hafta içerisinde aşılanıp Covid-19 olan birçok hasta görüyoruz.

– Bu da şunu gösteriyor gerçekten geç kalınmış aşının faydası olmadığı gibi hep şunu söylüyorduk, aylar öncesinden bir an önce aşılanın ve Covid-19’a karşı koruyucu olun diye. Sonra son 1 hafta içesinde aşılanmış kişilerde çok fazla Covid-19 görüyoruz, sizden ricamız Covid-19'u geçirmeden bir an önce aşılansınlar ki antikor 15-30 gün içerisinde oluşuyor bu da koruyuculuğu etkiliyor. Bir an önce aşılanıp Covid-19'dan korunmuş olsunlar.

– Şu an bizim hastanemizde 2 doz BioNTech aşısı olup hastanemizde yatan hastamız yok. Diyarbakır'da her yıl aynı sorunu yaşıyoruz, bu bizi çok üzüyor yaptığımız bütün emekler boşa gidiyor. Şu an için aşı çok önemli herkesin aşı olması gerekiyor ama bu akut döneminde bu hızlı dönemde Covid-19 vaka artış sayısının önüne hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor bunun için de maske, mesafe ve hijyen kurallarına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor.

– Özellikle vatandaşlarımızdan şunu istiyorum maske ve mesafeye çok dikkat etsinler özellikle kapalı ortamlarda uzak dursunlar bu şekilde biz ancak bu vaka artışlarını engelleyebiliriz. Yoksa bu vaka sayıları giderek artarsa gerçekten bizim açımızdan da sıkıntılı günler yaşanacaktır.

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