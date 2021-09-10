Eta varyantı alarmı! Japonya’da görüldü

Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk kez Covid-19'un Eta mutasyonunun görüldüğü, mutasyon ile enfekte olan kişi sayısının 18 olduğu duyuruldu.

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Corona virüs salgınında mutasyon endişesi dünya kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, corona virüsün Eta mutasyonuna Japonya’ya sıçradı. Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tespit edilen 18 yeni vakanın ülkede görülen ilk Eta mutasyonu vakaları olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Aralık 2020 ile geçtiğimiz 3 Eylül arasında ülkeye gelen ve karantina merkezlerinde pozitif çıkan hastalardan alınan örnekleri inceleyen Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün Eta mutasyonlarını tespit ettiği belirtildi. Farklı virüs mutasyonlarını belirlemek üzere vakalar üzerindeki genetik analizlere devam edileceği kaydedildi.

İNGİLTERE’DE ORTAYA ÇIKTI

Şimdiye dek görülen Covid-19 varyantlarını VOC (endişe varyantları) ve VOI (ilgi varyantları) olarak sınıflandıran Dünya Sağlık Örgütü, daha önce Alfa, Beta, Gamma ve Delta mutasyonlarını “endişe mutasyonları” sınıfına dahil etmişti.

Güney Amerika’da yayılan Lambda mutasyonu, Güney Amerika ve Avrupa’dan bildirilen Mu mutasyonu ve ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Kappa mutasyonu ise takip edilmesi gereken “ilgi mutasyonları” arasında yer almıştı. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında İngiltere’de ortaya çıkan Eta mutasyonu da Mart ayında DSÖ tarafından “ilgi mutasyonları” listesine eklenmişti.

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere 70’ten fazla ülkede görülen söz konusu mutasyonların aşılara karşı dirençli olabileceğinden endişe ediliyor.

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