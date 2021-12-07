Farklı Covid-19 aşılarını arka arkaya yapmak aynı aşıyı uygulamaktan daha fazla koruyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma farklı şirketlerin geliştirdiği Covid-19 aşılarını yaptırmanın daha fazla bağışıklık sağladığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre ilk doz olarak AstraZeneca veya Pfizer-BioNTech aşılarını yaptıran ve dokuz hafta sonrasında Moderna aşısını yaptıranlarda daha güçlü bağışıklık tepkisi görüldü.

Farklı aşıları bir arada kullanmak üzerine yürütülen geniş kapsamlı araştırmanın sonuçları dün açıklandı.

Com-COV2 adı verilen deneme aşısının arkasındaki isim olan Oxford profesörü Matthew Snape, Reuters’a “Oldukça iyi bir bağışıklık tepkisi geliştirildiğini gördük.. Hatta iki doz Oxford-AstraZeneca için belirlenen eşiğin üzerinde” dedi.

Farklı aşıların bir arada kullanılmasını destekleyen araştırma sonuçları fakir ve orta gelirli ülkeler için iyi bir haber olabilir. Bu ülkeler, aşı sevkiyatı azalır veya tutarsız devam ederse aynı kişide farklı şirketlerin aşılarını kullanmak durumunda kalabilir.

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