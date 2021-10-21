FDA’dan Moderna ve Johnson & Johnson aşıları için ek doz onayı: Karıştırarak yapılabilir

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısından sonra Moderna ve Johnson & Johnson aşıları için de ek doza onay verdi. FDA, ek doz aşıların bu üç aşıdan herhangi birinden karıştırılarak yapılabileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılarla ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni mutasyonlar aşıların etkinliğini sorgulatırken, ek dozla ilgili tartışmalar da sürüyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısından sonra Moderna ve Johnson & Johnson aşıları için de ek doz kararını açıkladı. FDA, Moderna’nın üçüncü doz, Johnson & Johnson’ın ise ikinci doz ek aşısının kullanımına onay verdi.

MODERNA 6 AY, J&J 2 AY



Bu kararla birlikte ABD’de uygulanan her üç aşı da ek doz onayı almış oldu. FDA yetkilileri, ek dozun farklı bir aşıdan seçilerek karıştırma şeklinde uygulanabileceğini de vurguladı.

FDA’nın kararına göre, Moderna’nın ek doz aşısı 65 yaş üstü ve yüksek risk grubundaki kişiler için uygulanacakken, ikinci doz aşının üzerinden en az 6 ay geçmesi gerekiyor. Tek doz uygulanan Johnson & Johnson aşısında ise en az iki aylık sürenin ardından ikinci doz yapılacak.