Fransa’dan üçüncü doz Covid-19 aşısı kararı

Fransa, üçüncü doz Covid-19 aşısı kararını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıda birçok ülke üçüncü doz uygulanmasına geçti.

Fransa Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili ise ülkede uygulanacak yolu kamuoyu ile paylaştı. Geçen hafta Fransa sağlık kurulunun 65 yaşın üzerindekilere aşı yapılmasına onay vermesinin ardından bugün yapılan açıklamada üçüncü doz aşı yapılmasının gelecek yılı bulabileceği kaydedildi.

Bakanlıktan yetkili, “Aşı izni çıkanlar bu haftadan itibaren randevu alabiliyor. Bazı araştırmalarda da görüldüğü gibi korumayı artırıyor” dedi. Yetkili, 18 milyon kişiye yapılacak aşıların ise 2022’nin başında uygulanabileceğini dile getirerek, “Şu an üçüncü doz aşı onayı çıkan 18 milyon kişiden bahsediyoruz. Bu yılın sonunda 12.4 milyon destekleyici aşı gelmesini ve devamının da gelecek yıl gelmesini bekliyoruz” dedi.

Fransa’da resmi verilere göre toplam nüfusun yaklaşık yüzde 72’si tek doz aşı oldu. Yaklaşık yüzde 65’i ise iki doz aşı oldu ya da Covid-19 bulaştığı için tek doz oldu.