Güney Afrika alarmda: Vaka sayıları bir haftada yüzde 403 yükseldi

Omicron varyantı tüm dünyada endişelere neden olurken, Güney Afrika'dan korkutan haber geldi. Resmi açıklamalara göre, ülkede son iki haftada vaka sayılarında yüzde 403 gibi bir oranda artış yaşandı. Uzmanlar, hastaneye yatışların çoğunu aşısız kişilerin oluşturduğunu doğruladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm dünyada Omicron varyantı kabusu yaşanırken, varyantın çıkış yeri olan Güney Afrika’da vaka sayılarında inanılmaz bir artış yaşanıyor. Resmi verilere göre ülkede Omicron alarmı verilmesinin ardından vaka sayıları bir haftada yüzde 403 arttı.

Güney Afrikalı virolog Tulio de Oliveira, halkı aşılanmaya ve maske kullanmaya çağırırken enfeksiyonlardaki artışı ‘korkutucu’ olarak nitelendirdi.

İki hafta içinde, Omicron varyantı Güney Afrika’da etkisini artırdı. Resmi verilere göre Güney Afrika’da Salı günü 4.473 vaka kaydedildi. Bu, bir önceki güne göre yüzde 92 artışa işaret ediyor.

BİR GÜNDE YÜZDE 92’LİK ARTIŞ

Ancak ülkedeki bilim adamları, Omicron varyantı ile hastaneye kaldırılan insanların büyük çoğunluğunun aşısız olduğunu belirtti. Güney Afrika’daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün (NICD) verilerine göre, son 24 saatte toplam 42.664 test yapıldı ve 4.373 yeni vaka bildirildi. Bu, Pazartesi günü kaydedilen 2.273 vakaya kıyasla yüzde 92’lik bir artış ve geçen Salı kaydedilen 868 vaka ile haftalık yüzde 403 gibi büyük bir artış anlamına geliyor.

Teyit edilen vakaların sayısı hala nispeten düşük olsa da, yüksek bir oranda artış göstermesi endişe yarattı. Yeni artışın Pretoria’daki bazı öğrenci partilerinden sonra başladığı bildirildi. NICD, Omicron varyantı da dahil olmak üzere Covid vakalarının Gauteng eyaletinde – özellikle Pretoria şehrinde en yüksek olduğunu söyledi.

SON İKİ HAFTADA İNANILMAZ ARTIŞ

Hastaneye yatan vakaların yüzde 87’sini aşılanmamış hastaların oluşturduğu aktarıldı.

NICD’deki halk sağlığı sürveyansı ve müdahale bölümünün başkanı Bay Michelle Groome, “Son 10 ila 14 gün içinde muazzam bir artış oldu” dedi.

Bu arada NICD’den Dr Waasila Jassat, aşılanmamış hastaların aşılılara kıyasla daha şiddetli semptomlar yaşadığını ve Omicron varyantı ile enfekte olmaları durumunda hastaneye yatma olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Dr Jassat ayrıca, iki yaşın altındaki daha fazla sayıda çocuğun virüse yakalandığı konusunda uyardı ve “pediatrik yatak hazırlığına bakmamız gerekebileceğini” de sözlerine ekledi.

Güney Afrika’da son 24 saatte 21 Covid ölümü daha rapor edilerek toplam can kaybı 89 bin 843’e ulaştı.

İlginizi Çekebilir Güney Afrikalı bilim insanları ve doktorlar Omicron'un belirtilerini anlattı