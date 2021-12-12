Güney Afrika’dan sevindirici Omicron haberi

Güney Afrika'dan corona virüsünün en çok mutasyona uğramış varyantı olan Omicron ile ilgili umutlandıran bir haber geldi. Son dönemde tüm dünyada endişeye neden olan ve en son Türkiye'de de rastlanan varyantla ilgili Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü önemli veriler paylaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm dünya corona virüsün Omicron varyantı endişesi yaşarken, Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’den sevindirici bir haber geldi. Yapılan açıklamada, Omicron varyantına bağlı hastaneye yatışlarda azalma görülmeye başlandığını bildirdi.

Antikorların da ötesinde bilim insanları, virüsü alan kişinin hastalığı ağır geçirmesini engelleyen ve bağışıklığın önemli bir parçası olan T hücreleri üzerindeki etkisine de baktılar.,,

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ GÖZLENİYOR

Uzmanlar, vaka sayılarında geçen haftaya oranla yüzde 4,8 oranında artış sağlandığını bildirirken, bunun geçtiğimiz haftalarla oranla oldukça düşük olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte, bu haftanın başında ülke, Perşembe günü tespit edilen 22.391 vaka ile yüzde 90’ın üzerinde haftalık vaka artış yüzdesi kaydediliyordu. Ancak uzmanların açıklamasına göre, artış hızı da günden güne azaldı.

HASTANEDE KALIŞ SÜRELERİ AZALDI

Güney Afrika’daki Omicron salgınının neden olduğu hastaneye yatışların sayısı, Delta dalgasından orantılı olarak daha düşük olması, virüsün daha hafif bir türü olduğu yönünde de iddialara neden oldu. Ancak uzmanlar, bunun gençlerin enfekte olmasına veya Johannesburg bölgesindeki nüfusun yüzde 76’sının daha önce Covid ile enfekte olmuş olmasına bağlı olabileceği konusunda uyarıyor.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’ne (NICD) göre, son haftalarda COVID-19 ile hastaneye kaldırılanların sadece yüzde 30’u ciddi şekilde hastalandı, bu, ülkedeki önceki pandemi dalgalarının ilk haftalarındaki oranın yarısından az. COVID-19 için ortalama hastanede kalış süresi de azalarak sekiz günde ortalama 2,8 gün oldu.

PANİĞE KAPILMADIKLARI İÇİN ÖVDÜ

Yakın zamanda COVID-19 ile hastaneye kaldırılan hastaların sadece yüzde 3’ü hayatını kaybetti Johannesburg’daki Witwatersrand Üniversitesi’nde Aşı Bilimi profesörü olan Shabir Madhi, Güney Afrika’nın Covid-19 durumu ve Omicron varyantının riski hakkında iyimser bir analiz yaptı.

Madhi, enfeksiyon oranının ülkenin önceki üç dalgasından çok daha hızlı olduğunu, ancak vaka sayısına göre hastaneye yatışların düşük kaldığına dair işaretler olduğunu söyledi. Ölüm oranının da önceki dalgalara oranla daha düşük olduğunu söylerken, aşılama ve T hücre bağışıklığının da vaka sayıları üzerinde etkisi olduğunu belirtti.

Profesör Madhi, Güney Afrika hükümetini, ülke tarafından ilk olarak 24 Kasım’da Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilen Omicron varyantının patlak vermesiyle paniğe kapılmadığı ve daha fazla Covid-19 kısıtlaması uyguladığı için övdü.

İlginizi Çekebilir Bakan Koca açıkladı! Omicron varyantı Türkiye'de... İşte yeni mutasyonun görüldüğü iller

İlginizi Çekebilir Avrupa Birliği'nden Omicron varyantı haritası