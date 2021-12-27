Haftalık vaka haritası yayımlandı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı ve vaka sayısı en çok artan illerin listesini paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, “11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.” ifadelerini kullandı.

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 144,10; İstanbul'da 244,15; İzmir'de 67,97 oldu. Vaka yoğunluğu en çok olan il ise 456,84 ile Çanakkale…

11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il ise şöyle: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan.

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