Hamile kadın corona nedeniyle hayatını kaybetti

Bartın'da 7 aylık hamile kadın Meral Demiroğlu corona virüsüne yenik düştü. Bebeği kurtarılan kadın bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Bartın'ın Ulugeçitkadı köyünde yaşayan bir çocuk annesi ve yedi aylık hamile olan Meral Demiroğlu'na bir hafta önce corona virüsü teşhisi konuldu.

Durumu ağır olan Meral Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 37 yaşındaki Demiroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 7 aylık bebek ise sezaryen ile sağlıklı bir şekilde alındı.

Hayatını kaybeden ve aşısız olduğu öğrenilen kadının eşi Birol Demiroğlu'nun cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görüldü.