Hamileler ve emziren anneler aşı olabilir mi, hangi aşıyı olmalı?

Corona virüs salgını ile mücadelede en etkili araç olarak gösterilen aşıların hamile ve emziren annelere uygun olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar hamile ve emziren annelerin aşı olabileceğini belirtiyor. 12. haftadan sonra tüm gebelere aşı olmaları öneriliyor.

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Aşı hakkı tanınan vatandaşlar ister Sinovac, isterse de Biontech aşısı olabiliyor. Sırası gelmiş hamile ve emziren anneler aşı olma öncesinde olası yan etkileri ve benzeri sebeplerden dolayı endişe duyabiliyor. Uzmanlar ise annelerin aşı olmalarını tavsiye ediyor.

HAMİLELER AŞI OLABİLİR Mİ? HANGİ AŞIYI OLMALI?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli anlattı:

12. haftadan sonra tüm gebelere aşı olmaları öneriliyor. Özellikle günümüz şartlarında Delta varyantının ön plana çıktığı düşünülürse buna karşı etkili olan aşılardan BioNTech aşısı olmaları öneriliyor.

EMZİREN ANNELER AŞI OLMALI MI? KAÇINCI AYDAN SONRA AŞI OLMALI?

Emzirme süresinde olan anneler aşı olabilir. Ancak sıkı korunma, maske ve mesafe kurallarına uymak şartıyla aşı, doğumdan sonraki 4-6 haftanın ilerisine ötelenebilir. Aşı tercihi yapılırken güncel Delta varyantına karşı etkili olan aşı tercih edilmeli. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve İngiltere’de tüm emziren ve gebe kadınlara aşı olmaları önerilmektedir. Ancak tüm insanlara önerildiği gibi hamile ve emziren anneler de aşı olsa da olmasa da mutlaka maske-mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmeli.

AŞI BEBEKTE ANTİKOR GELİŞTİREBİLİR Mİ?

Yüzde 100 olmamakla ve gelişen antikor seviyeleri bebekten bebeğe değişmekle birlikte gebelikte aşı olan annelerin bebeklerinin göbek kordonlarında antikor tespit edildiğini söyleyen bilimsel

makaleler var.

HAMİLELER COVİD-19’A YAKALANIRSA TEDAVİ NASIL OLMALI?

Hamileler Covid-19 enfeksiyonu geçirdiklerinde diğer insanlar nasıl tedavi oluyorsa aynı şekilde tedavi olurlar. Sadece ilaç seçiminde daha dikkatli ve seçici olmak gerekir. Gebeliğin kendisinden dolayı hemodinamileri (kan dolaşımı) daha farklı olduğu için hastalığın seyri daha yakın takip edilmelidir. Ciddi seyirli hastalık söz konusu ise tetkiklerle anne ve bebeği daha sık izlemek gerekir; hatta bebeğin gelişimi tamamlandıysa erken doğum önerilebilir.